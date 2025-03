Sorpresa per les últimes paraules del Papa Francisco des de l'hospital: ‘La mentida…’

El Papa Francisco continua ingressat a l'Hospital Gemelli de Roma després de patir diverses complicacions respiratòries. Als seus 88 anys, ha enfrontat una pneumònia bilateral que ha agreujat el seu estat de salut. Des del seu ingrés el passat 14 de febrer, la seva evolució ha estat lenta, encara que estable, segons l'últim informe mèdic.

El Vaticà ha confirmat que el Papa Francisco continua sota teràpia respiratòria. Durant el dia, rep alts fluxos d'oxigen, mentre que a la nit requereix ventilació mecànica no invasiva. A més, segueix un programa de fisioteràpia per millorar la seva capacitat pulmonar, però això no ha impedit que emetés noves paraules des de l'hospital.

El Papa Francisco envia un nou missatge des de l'hospital

Des del seu ingrés, el Papa Francisco ha mantingut comunicació amb els fidels. Malgrat les seves dificultats respiratòries, ha volgut continuar present en la vida de l'Església. La seva última intervenció ha sorprès per la força de les seves paraules.

Aquest diumenge, 9 de març, milers de voluntaris han acudit a la Basílica de Sant Pere. La missa pel Jubileu dels Voluntaris va comptar amb la presència del Cardenal Michael Czerny. Ha estat ell qui ha llegit l'homilia que el Papa Francisco havia preparat des de l'hospital.

En el seu missatge, el Pontífex ha agraït als voluntaris la seva entrega. Ha parlat del seu paper fonamental en la societat actual i de com la seva tasca infon esperança. També ha recordat la importància de resistir la temptació i la presència constant de Jesús.

El missatge del Papa Francisco també ha abordat un tema important: la lluita contra el mal. Ell ha assenyalat que no estem sols i que Crist ens guia en els moments difícils. En aquest context, ha llançat una afirmació contundent: “El temptador és el pare de la mentida”.

“El Senyor és amb nosaltres i ens cuida, sobretot en el lloc de la prova i del recel. És a dir, quan s'alça la veu del temptador, que és el pare de la mentida, corromput i corrupte, perquè coneix la paraula de Déu, però no l'entén. Més encara, la distorsiona”, ha assegurat el Papa Francisco.

Les seves paraules ressalten el perill de la corrupció i la manipulació de la veritat. Va explicar que el mal tergiversa la paraula de Déu per confondre i debilitar la fe. Un missatge que ressona en temps d'incertesa i desinformació.

Molt agraït amb les cures que rep per part de l'hospital

El Papa Francisco també ha volgut mostrar la seva gratitud. Ha agraït als fidels que resen per ell i ha enviat benediccions a aquells que l'acompanyen. També ha tingut paraules per al personal sanitari que l'atén a l'hospital.

El Pontífex també ha destacat la importància de la tendresa en la cura dels malalts. “Tenim necessitat d'això, del ‘miracle de la tendresa’”, ha afirmat en el seu missatge. Un gest de reconeixement a aquells que treballen en els moments més difícils.

Malgrat el seu desig de participar en les celebracions, el seu estat de salut no li ho permet. El Papa Francisco no ha pogut assistir al res de l'Àngelus ni a la missa del Jubileu. No obstant això, ha trobat la manera de ser present amb la seva paraula.