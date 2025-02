Lourdes Montes fa el pas definitiu i deixa mut a Fran Rivera: ‘Aquests nens són…’

Lourdes Montes ha fet un pas definitiu en la seva carrera professional. La dona de Fran Rivera va presentar el passat dijous, dia 30 de gener, la seva nova col·lecció de moda, sota el nom de ‘Sevilla en la piel’. L'esdeveniment va tenir lloc durant la Setmana Internacional de la Moda Flamenca, on va mostrar el cartell dissenyat per uns petits, on va explicar que: “Aquests nens són alumnes del taller Arte Estudio”.

La nova col·lecció, part de la seva marca MIABRIL, ha generat una gran expectació entre els seus seguidors. I no n'hi ha per menys.

Lourdes Montes feia mesos que treballava en aquest projecte, combinant passió, creativitat i dedicació. El sorprenent és que la dissenyadora ha dut a terme tot aquest esforç mentre viu un moment molt especial en la seva vida personal: el seu embaràs.

Lourdes Montes, dona de Fran Rivera, fa el pas definitiu

No obstant això, el que més ha captat l'atenció ha estat el cartell de la desfilada. Lourdes va decidir fer un gir únic i emocional al disseny. En les seves pròpies paraules: “Quina millor i més autèntica forma de captar l'essència de la moda flamenca que a través de la visió i l'ànima dels nens”.

El cartell va ser dissenyat, ni més ni menys, que pels alumnes d'un taller d'art. Lourdes, visiblement emocionada, va expressar com d'especial va ser l'experiència: “Aquests nens són del taller Arte Estudio. Quina experiència tan bonica hem viscut”.

Els dibuixos dels petits han aconseguit transmetre l'essència de la moda flamenca des d'una perspectiva innocent i genuïna. Aquest detall no només ha encantat els seus seguidors, sinó que ha donat un toc innovador i sentimental al llançament de la col·lecció.

Per a la dissenyadora, aquest projecte simbolitza molt més que una meta professional assolida. És un somni fet realitat, una oportunitat per mostrar al món el seu amor per l'art, la moda i la tradició flamenca.

Lourdes Montes deixa mut el Fran Rivera

La desfilada no només ha brillat pels dissenys de Lourdes, sinó també per l'ambient familiar que va envoltar l'esdeveniment. Encara que Fran Rivera no es va pronunciar sobre el pas de Lourdes Montes, segur que el torero està orgullós de tot el que ha aconseguit en la seva carrera laboral.

Les reaccions no es van fer esperar. Tant els assistents a l'esdeveniment com els seus seguidors a les xarxes socials van aplaudir el treball de Lourdes. Els comentaris positius van inundar les seves publicacions, amb missatges de felicitació i admiració.

Amb ‘Sevilla en la piel’, Lourdes Montes no només ha demostrat el seu talent, també la capacitat per compaginar la seva faceta professional i personal. Un clar exemple de superació i dedicació que inspira a tots aquells que la segueixen.