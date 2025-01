Última hora sobre Lalachus i David Broncano després de la denúncia que han rebut

Lalachus i David Broncano van aconseguir que Televisió Espanyola recuperés el lideratge de les Campanades superant Antena 3. Un triomf que conviu amb la polèmica sorgida pel moment en què la humorista va mostrar una estampeta de la vedella del Grand Prix sobre una imatge del Sagrat Cor.

Després de rebre moltes crítiques, Lalachus sortia al pas. I llançava un missatge d'agraïment a aquells que van connectar amb la cadena pública en els últims minuts de 2024.

"Gràcies a totes les persones que van veure les Campanades a RTVE", escrivia a xarxes sense haver assimilat encara el que havia passat. La madrilenya compartia un vídeo dels moments més divertits de la retransmissió. "Gràcies per veure'ns, cors meus", repetia la de Fuenlabrada.

Lalachus pren una determinació després de l'allau de crítiques rebuda

Una publicació amb la qual demostra que es manté aliena a les crítiques rebudes per aquells que els han denunciat per possibles delictes d'odi i contra els sentiments religiosos. En concret, ha estat la Fundació Espanyola d'Advocats Cristians la que presentava, hores després de les Campanades, una denúncia contra el president de RTVE, José Pablo López.

Cal recordar que, després del programa, el citat responsable escrivia un missatge a X amb la imatge de Lalachus. Una publicació en la qual la humorista mostrava l'estampeta i a la qual acompanyava el següent text: "Feliç de treballar amb gent que arrisca".

José Pablo López es mostrava defensor dels "altres codis" propis de la generació de Lalachus i Broncano. "Tenen altres preocupacions (habitatge, diversitat). S'esforcen per dirigir-se a cadascú en la seva pròpia llengua i no obliden els que pitjor ho passen", sostenia el directiu.

Així, després d'aquests fets, l'organització de juristes denuncia que es faci servir l'"atac als cristians" per "generar polèmica i així augmentar audiència". Segons aquesta, l'ús de la imatge del Sagrat Cor de Jesús com la vedella del Grand Prix "denota un clar menyspreu i burla cap als ritus i símbols del catolicisme".

La humorista respon així a aquells que la critiquen per mostrar la controvertida estampa

Lalachus, per la seva banda, ha preferit ignorar aquells que la qüestionen dedicant el seu missatge als que van escollir La 1 per acomiadar l'any. La col·laboradora publicava una sèrie de fotos en el seu perfil mostrant el vestit. I l'espectacular maquillatge que va lluir en una nit tan especial.

Mentre intenta digerir el que està vivint en aquests primers dies de l'any, Lalachus qualificava el que havia passat. "Ha estat més gran que Lourdes i més gran que Fàtima. US ESTIMO MOLTÍSSIM".

Un missatge que deixa clar que ella no es detindrà per les crítiques. Ni pels comentaris d'aquells que s'han sentit ofesos per l'estampa que va mostrar a càmera.