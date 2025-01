Confirmada la pitjor notícia sobre Lalachus i David Broncano: 'Un delicte contra…'

Lalachus i David Broncano no han començat amb bon peu aquest 2025. Tal com s'ha confirmat ja, l'associació Hazte Oír ha presentat una denúncia contra els presentadors de La 1 per "un delicte contra els sentiments religiosos".

Aquest tràmit legal, posat en marxa per aquesta organització, està directament relacionat amb un dels moments més comentats i polèmics d'aquestes campanades.

Uns minuts abans que caigués el carilló de la Puerta del Sol, Lalachus va demanar a David Broncano que li donés un objecte que es trobava a la taula. Es tractava d'una estampeta que imitava la imatge del Sagrat Cor de Jesús.

No obstant això, en lloc de la figura de Jesús, hi apareixia una fotografia de María Fernanda, la vedella de Grand Prix. "Jo sempre porto a sobre la meva estampeta de la vedella de Grand Prix", va assegurar Lalachus.

Com era d'esperar, aquest gest no ha estat molt ben rebut per diverses persones partidàries de la religió catòlica. Tant és així que Hazte Oír no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de prendre mesures legals contra Lalachus i David Broncano.

Tal com ha comunicat aquesta associació, han interposat una demanda contra els presentadors i el president de la Televisió Pública per "un delicte contra els sentiments religiosos".

"L'any 2024 ha acabat amb un nou insult als cristians. Un altre més, i pagat amb els teus diners i amb els meus", es pot llegir en la demanda que ja ha posat en marxa aquesta organització.

Lalachus i David Broncano es fiquen en un nou embolic

Per portar a Lalachus i David Broncano davant la Justícia, l'associació Hazte Oír s'ha recolzat en l'article 525 del Codi Penal. En ell, es "castiga a qui faci públicament escarni de les creences dels membres d'una comunitat religiosa amb el propòsit d'ofendre'ls".

Per la seva banda, Miguel Tomás, portaveu d'aquesta organització, també ha volgut pronunciar-se a les xarxes socials. A través d'un comunicat, ha assegurat que "aquest incident és una mostra més de la creixent tendència a trivialitzar i menysprear les conviccions religioses dels cristians".

Una situació que, segons ell, "mai no hauria de ser normalitzada". "El que es va emetre ahir a la nit no només ofèn els cristians, sinó que també soscava els principis fonamentals de respecte i tolerància". Valors que "han de regir en una televisió pública finançada per tots els contribuents".

A més, s'ha obert una petició perquè tots aquells que s'han sentit ofesos puguin reclamar a la televisió pública que "posi fi a totes les col·laboracions de Lalachus".