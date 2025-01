Salten les alarmes a 'El doctor Martin' en filtrar-se l'últim capítol: sorpresa

La vida mai és tranquil·la a Portwenn, i el pròxim episodi d'El doctor Martin promet mantenir l'audiència al límit dels seus seients. Entre conflictes personals, problemes del passat i un perillós incident, el petit poble torna a ser l'epicentre de múltiples històries.

En aquesta ocasió, el doctor Martin, conegut pel seu caràcter poc amable, serà el centre d'atenció en més d'un sentit. Tanmateix, altres trames paral·leles afegiran tensió i drama al capítol emès aquesta tarda per TV3.

Salten les alarmes a El doctor Martin després de filtrar-se l'últim capítol

El doctor Martin descobreix que el seu comportament condescendent i poc empàtic cap als seus pacients ha arribat massa lluny. Diverses queixes han desencadenat una investigació en contra seva, cosa que el posa en una posició delicada.

Encara que el metge intenta mantenir la calma i continuar amb la seva rutina, les tensions comencen a acumular-se. Afectant la seva ja fràgil relació amb els habitants del petit poble costaner en què resideix.

Mentrestant, el coronel Gilbert Spencer, un entusiasta de l'ornitologia, queda fascinat per les aus rares que habiten els penya-segats. Bert Large, sempre oportunista, veu en aquesta situació l'oportunitat perfecta per llançar un nou negoci relacionat amb el turisme d'aus.

No obstant això, com sol passar amb el Bert, el seu entusiasme podria portar més problemes que beneficis. En un altre racó del poble, la vida de la Louisa fa un gir quan el seu pare, el Terry, reapareix de manera inesperada.

No arriba sol, sinó acompanyat del Jonathan, un amic l'actitud inquietant del qual desperta sospites entre els veïns. La situació es complica quan la Louisa comença a desenterrar el fosc passat del seu pare.

El doctor Martin suma èxits a TV3

Per la seva banda, l'Al intenta organitzar un sopar romàntic per a la Pauline, amb la intenció de reforçar la seva relació. Tanmateix, la vetllada no acaba com ell esperava, deixant entreveure problemes que tots dos hauran d'afrontar si volen continuar junts.

La tensió arriba al seu punt més alt quan el Jonathan, el misteriós amic del Terry, pateix un brot psicòtic i s'atrinxera a la consulta. Aquest impactant gir posarà a prova la capacitat del doctor per gestionar una crisi mèdica.

Amb cada trama avançant cap a moments crucials, aquest episodi promet mantenir els espectadors d'El doctor Martin enganxats fins a l'últim segon. I és que no hi ha dubte que la sèrie ha aconseguit fer-se un lloc a la graella de TV3.