Meghan Markle aclareix si ha signat el divorci del príncep Harry: ‘Estic molt…’

Durant les últimes setmanes, els rumors sobre el suposat divorci de Meghan Markle i el príncep Harry no han deixat de ressonar amb força. Motiu pel qual ara, la duquessa de Sussex ha fet un inesperat pas endavant per aclarir tots aquests dubtes: “Estic molt agraïda per tot el suport”.

En aquest temps, diversos mitjans de comunicació han assenyalat que la sonada desaparició de l'exactriu estava directament relacionada amb la seva separació sentimental. Però res més lluny de la realitat.

Segons acaba de transcendir, Meghan Markle s'havia allunyat del focus mediàtic durant aquests mesos per centrar-se de ple en el seu nou projecte audiovisual. Després del seu documental amb el príncep Harry, la duquessa de Sussex ha tornat a associar-se amb Netflix per posar en marxa Con amor, Meghan.

Es tracta d'un programa de cuina en el qual la nora de Carles III s'encarrega de preparar autèntiques delícies per als seus éssers estimats. Encara que no només per a ells, també per a grans personalitats dels Estats Units.

Tanmateix, després dels rumors que s'han generat al voltant del seu matrimoni, a Meghan Markle no li ha quedat altra opció que sortir públicament a aclarir aquest malentès. I ho ha fet a través del seu perfil d'Instagram.

“He estat tan emocionada de compartir això amb tu! Espero que us agradi el programa tant com a mi em va encantar fer-lo. Us desitjo a tots un fantàstic any nou! Gràcies al nostre increïble equip i a l'equip de Netflix. Estic molt agraïda per tot el suport i la diversió”, va apuntar.

Meghan Markle aclareix a través d'un comunicat si s'ha separat del príncep Harry: “Estic molt agraïda”

Tot i que ja fa diversos anys que Meghan Markle va deixar d'utilitzar les seves xarxes socials, aquest dijous, 2 de gener, ha tornat al seu perfil d'Instagram. I ho ha fet per promocionar el seu nou projecte audiovisual juntament amb la plataforma Netflix.

A través d'un nou post, la duquessa de Sussex ha compartit el primer tràiler del seu programa. Un gest amb el qual ha aclarit tots els dubtes que s'havien generat en relació amb la seva inesperada desaparició mediàtica.

A més, aquesta publicació també li ha servit a Meghan Markle per a un altre assumpte. I no és altre que aclarir d'una vegada per totes que no s'ha separat del príncep Harry, tal com apuntaven els rumors.

Per la seva banda, l'equip de Netflix és qui s'ha encarregat d'escollir l'eslògan de Con amor, Meghan i de compartir el pòster promocional a totes les xarxes. “L'amor està en els detalls”, és la frase que han escollit per a l'ocasió.