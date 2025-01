Última hora sobre el matrimoni de Kate Middleton i el príncep Guillem: molt fort

L'última hora sobre la relació de Kate Middleton i el príncep Guillem ha sacsejat el Regne Unit. Segons l'experta en la casa reial britànica de la revista Majestic, la parella està més unida que mai. La malaltia de Kate va fer reaccionar el seu marit que no ha deixat de demostrar-li com l'estima.

Aquesta demostració inesperada d'amor va arribar al seu punt àlgid el passat 9 de gener, dia del 43 aniversari de Kate. En aquella ocasió, Guillem es va desfer en elogis cap a la seva dona de manera pública, sorprenent a tothom. “Són capaços d'expressar-se d'una manera que mai haurien fet”, destaca Ingrid Seward, experta en reialesa.

Última hora de la relació entre Kate Middleton i el príncep Guillem

Kate Middleton i el príncep Guillem han deixat enrere una de les proves més complicades que la vida els va posar al davant. Fa un any, els seus camins es van veure entorpits per la malaltia de la Princesa de Gal·les que va sumir el seu marit en l'angoixa.

Ara, un cop confirmat que el càncer de Kate ha remès, una última hora de la relació sacseja el Regne Unit. La notícia arriba de mans de la periodista Ingrid Seward, qui ha posat en relleu el que ha succeït últimament: estan més units que mai.

El dur tràngol pel qual van passar Kate i Guillem els ha servit per enfortir la seva relació i sortir més units que mai. El canvi més dràstic és el que s'ha produït en el fill de Carles III, qui no amaga com n'està d'orgullós de Middleton. Tant és així, que, d'un temps ençà, s'ha desfet en elogis cap a la seva dona de manera pública.

“Són capaços d'expressar-se d'una manera que mai haurien fet”, explica Ingrid, ressaltant la sorpresa que ha ocasionat aquest canvi en el matrimoni. Prova d'això va ser el romàntic missatge que Guillem va publicar pel 43 aniversari de Kate. En ell, va destacar la seva fortalesa com a dona i la seva plena dedicació com a mare durant la seva malaltia.

A més, amb motiu del seu aniversari de noces, Guillem prepara un viatge molt especial juntament amb la seva dona. La destinació triada és Àfrica, el lloc on li va demanar matrimoni i on van començar junts la seva vida en comú. Un gran gest que posa en relleu el canvi que s'ha donat en el matrimoni.

Kate Middleton i el príncep Guillem, més units que mai

Durant el temps que va durar la malaltia de Kate, Guillem no es va separar ni un sol dia d'ella. Va ser un dur tràngol que va coincidir en el temps amb el càncer de Carles III, i que va noquejar la Família Reial britànica. Per fortuna, la malaltia de Kate ha remès, encara que persisteix la delicada situació del rei.

Segons l'experta en la reialesa, això ha enfortit els llaços del matrimoni fins a límits mai vistos. “Guillem ha de sentir-se tan afortunat que Kate hagi superat això, que vol explicar al món aquest amor”, explica la periodista. “Mostra la intimitat dels dos en compartir aquest viatge junts”, afegeix.

Un viatge que va canviar completament les prioritats dels Prínceps de Gal·les i amb el qual van entendre com n'és d'important la família. “Per a la princesa, el seu marit i els seus fills són més importants que qualsevol altra cosa”, ressalta una font propera a Kate.

Aquesta mateixa persona, afirma que “va ser més dur del que pensàvem”, i que la princesa “ha patit molt”. Sobretot, per la incertesa que la seva salut va generar tant en ella com en el seu entorn.

El record del que han viscut continua, i continuarà, molt present en el matrimoni que ara afronta una nova etapa junts. El seu amor s'ha vist enfortit i pensen compartir-lo amb tot el món.