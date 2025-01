L'aspecte de Kate Middleton fa saltar les alarmes al Regne Unit: 'Està molt...'

L'aspecte de Kate Middleton ha fet saltar les alarmes al Regne Unit després de la seva última aparició: "Està molt prima, primíssima", apunten. La princesa de Gal·les començava la seva agenda oficial del 2025, un any després que li diagnostiquessin un càncer. Per fortuna, després de mesos en tractament, aquest "està en remissió", i ha pogut reprendre els seus compromisos.

La seva primera acció ha estat visitar l'Hospital del Servei Nacional de Salut britànic, el mateix on va rebre el seu tractament. Allà ha parlat amb malalts i professionals als quals ha donat ànims per continuar lluitant. No obstant això, aquest primer acte en solitari ha cridat l'atenció pel seu aspecte físic.

L'aspecte de Kate Middleton fa saltar les alarmes

Kate Middleton ha reaparegut en el que ha estat el seu primer acte oficial en solitari després de superar el càncer que va patir fa just un any. La princesa ha triat visitar el mateix hospital on va rebre el tractament i on entrava sense ser vista per evitar rumors. No obstant això, encara que el fet ja per si mateix és significatiu, el que ha cridat l'atenció és el físic de Kate.

L'aspecte que presenta Middleton ha fet saltar les alarmes al Regne Unit i molts destaquen que "està molt prima, primíssima". La seva reaparició ha estat analitzada a Espejo Público amb una comparativa del seu físic abans i després de superar el seu càncer.

Kate sempre ha lluït una figura estilitzada, però sí que és cert que s'aprecia un canvi evident. Tot i que, segons va explicar l'experta en casa reial, Ana Polo, la dona de Guillem "havia recuperat uns quants quilos en els últims mesos". D'aquí la preocupació davant l'aspecte de Kate, on no hi ha rastre d'aquest augment de pes que ha fet saltar les alarmes.

"Esperàvem veure-la més rodoneta", va apuntar Polo sobre com de canviada ha vist la Princesa de Gal·les. No obstant això, la periodista sí que ha volgut assenyalar que, després de confirmar que el seu càncer "està en remissió", Middleton ha reprès les seves rutines. Així les coses, la princesa ha tornat a fer esport, un dels hobbies que més l'apassionen.

Kate Middleton preocupa per la seva primesa

Així com hi ha persones la constitució de les quals és més ampla, la de Kate sempre ha estat prima. Ni tan sols durant els seus tres embarassos, va aconseguir un augment considerable de pes. El cas de Middleton és el d'una persona que no sol experimentar canvis bruscos de pes.

Si a això se li suma la seva afició per l'esport, resulta comprensible que Middleton presenti una figura estilitzada. Tanmateix, Polo insisteix en la seva primesa excessiva, encara que en general, la cara de Kate no presenta un aspecte que convidi a la preocupació.

Tot el contrari. Durant la seva visita per l'Hospital del Servei Nacional de Salut britànic es va mostrar activa i molt propera amb els malalts i personal sanitari. No deixava de regalar un somriure agradable que va acompanyar amb una mirada clara i lluminosa.

Part d'aquest magnetisme que va desprendre té el seu origen en la confessió que ella mateixa va fer sobre la seva malaltia. Després de mesos de tractament, pot dir que "està en remissió", i que, gràcies a això, està recuperant a poc a poc la seva vida.

Gema López va discrepar amb l'opinió d'Ana Polo i va opinar que Kate llueix un aspecte "estupend". "Està meravellosa", va puntualitzar la periodista posant en valor "la cara riallera" que Kate havia tornat a recuperar després de mesos d'angoixa.

Sigui com sigui, el cert és que encara és aviat perquè Middleton deixi enrere les seqüeles de la seva malaltia. Serà amb el pas del temps quan s'apreciï el veritable aspecte de Kate i la manera en què ha recuperat la seva vida.