Última hora de l’embaràs de Joana Sanz i Dani Alves: es confirma el secret a crits

Joana Sanz i Dani Alves han confirmat la gran notícia que molts intuïen des de fa setmanes: estan esperant el seu primer fill en comú. La model canària ha presumit del seu avançat embaràs durant una escapada romàntica amb el futbolista a la Costa Brava. L'exclusiva ha estat recollida per la revista Diez Minutos, les imatges de la qual mostren la parella relaxada i feliç a la platja.

La parella ha gaudit d'uns dies de desconnexió a l'hotel Aigua Blava, a Begur, amb motiu del 33è aniversari de Joana. A les imatges se la pot veure lluint un biquini amb estampat verd i blau, que deixava veure la seva panxeta de sis mesos. L'estada ha estat una oportunitat per celebrar en privat aquest moment tan especial que arriba després d'anys de dificultats.

Joana ha compartit amb els seus seguidors que aquest embaràs és especialment significatiu per a ella. Després de patir tres avortaments i sotmetre's a una operació a l'úter, la model ha aconseguit quedar-se embarassada gràcies al seu darrer embrió congelat. Segons les seves pròpies paraules, sent que aquesta nena és un regal de la seva mare difunta, una nova esperança que ha arribat per transformar la seva vida.

Joana Sanz i Dani Alves gaudeixen d'una escapada íntima mentre afronten una etapa decisiva

Des que van anunciar la gestació, tant Joana com Dani han optat per mantenir una certa discreció mediàtica. Tanmateix, aquesta escapada ha servit com a confirmació visual de la seva nova etapa familiar. Se'ls ha vist gaudint del mar, caminant per la sorra i compartint gestos còmplices, que evidencien la bona sintonia que viuen actualment.

L'embaràs arriba en un moment delicat per a Alves, encara pendent d'un recurs judicial després de la seva recent absolució per agressió sexual. No obstant això, el futbolista ha volgut bolcar-se completament en la seva parella i en la futura paternitat. També ha tancat un altre capítol judicial recentment, en guanyar un judici per la manutenció que la seva exdona li reclamava.

Després d'anys de lluita, Joana Sanz i Dani Alves troben una nova estabilitat amb l'arribada del nadó

La parella fa diversos anys que afronta obstacles, tant personals com públics, que han posat a prova el seu vincle. Però aquest embaràs sembla haver portat una nova estabilitat i una il·lusió renovada. A través de les seves xarxes socials, Joana ha expressat la seva emoció i la seva gratitud per aquesta nova etapa.

La història de Joana i Dani ha estat marcada pel silenci, la distància i la reconciliació, però ara travessen un dels seus moments més dolços. El desig de formar una família s'ha fet realitat, després de cinc anys d'espera i lluita emocional. Amb aquesta notícia, tots dos inicien un capítol que molts ja consideren el més important de les seves vides.