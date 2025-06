Alejandra Rubio no aguanta més i confessa allò d'Alessandro Lequio: 'Aquest senyor...'

Alejandra Rubio s'ha pronunciat amb contundència al programa Vamos a ver després del creixent conflicte protagonitzat per la seva mare, Terelu Campos, i Makoke. La jove no ha dubtat a defensar la seva mare davant les insinuacions realitzades per Alessandro Lequio, un col·laborador habitual de l'espai. “Contestaré a aquest senyor”, ha afirmat amb fermesa, deixant clar que ja no pensa mantenir-se al marge.

El desacord entre Terelu i Makoke ha generat gran expectació mediàtica des que ambdues coincidissin al programa ¡De Viernes!. Durant aquella emissió, es van intercanviar dures acusacions que van evidenciar el malestar que existeix entre elles. Joaquín Prat, presentador, ha assenyalat que el conflicte podria estar lligat al divorci entre Makoke i Kiko Matamoros, amb qui Terelu s'hauria posicionat.

Alejandra ha reconegut que ha intentat mantenir-se al marge per evitar problemes, tot i que no ha negat que la seva mare va donar suport clarament a Kiko Matamoros en el conflicte. “No entenc aquest enfrontament i em fa molta pena veure-les així”, ha explicat amb sinceritat, mostrant el seu desig que les coses millorin. Tanmateix, no ha dubtat a defensar Terelu quan ha considerat que s'estava posant en dubte la seva valentia.

Alejandra Rubio i Alessandro Lequio protagonitzen un tens intercanvi a plató

Alessandro Lequio ha sortit en defensa de Makoke, l'ha qualificat d'innocent i ha criticat els atacs injustificats contra ella. Ha insinuat que Makoke pateix crítiques que no mereix i que podrien estar motivades per la intenció d'agradar a altres. Alejandra ha interpretat aquestes paraules com un atac velat cap a la seva mare i ha respost sense reserves.

La col·laboradora ha afirmat amb rotunditat: “La meva mare no té por a ningú”. Ha deixat clar que no acceptarà que es qüestionin la valentia i dignitat de Terelu.

Per la seva banda, Lequio ha insistit que ficar-se amb Makoke és massa fàcil i que la seva defensa respon a aquesta circumstància. Alejandra ha replicat assenyalant que aquestes paraules deixen “per terra” l'exsupervivent, cosa que ha encès encara més la tensió a plató.

Conflicte obert entre Alejandra Rubio i Alessandro Lequio sobre el conflicte familiar

Enmig del debat, Carmen Borrego, germana de Terelu i també present al programa, ha intentat aportar claredat. Ha afirmat que Terelu i Makoke mai no han estat amigues íntimes, contradient la idea que el conflicte sorgeix d'una traïció personal. Aquesta dada resulta clau per entendre la veritable naturalesa de la disputa, que sembla més complexa del que sembla a simple vista.

En definitiva, aquest episodi ha tornat a posar al centre de l'atenció pública la família Campos i les seves polèmiques internes. Alejandra Rubio ha demostrat estar disposada a protegir la seva mare amb fermesa, sense importar les conseqüències. La batalla mediàtica entre Terelu i Makoke continua, i aquesta intervenció d'Alejandra ha afegit un nou capítol a una història que encara no s'acaba.