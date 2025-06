És oficial: revolució a Espanya en confirmar-se una cosa de Felip VI i Letícia

El rei emèrit Joan Carles I arribarà en els pròxims dies a Sanxenxo per participar en les tradicionals regates de vela. Per la seva banda, els reis Felip VI i Letícia ja han visitat la localitat lucense de Burela, on han conegut de prop la realitat del sector pesquer gallec. Aquestes dues presències, encara que no simultànies, converteixen Galícia en escenari central de la vida pública de la Corona.

La visita dels reis a Burela ha estat rebuda amb expectació i ha inclòs un recorregut pels punts clau de l'àmbit pesquer local. Felip i Letícia han estat a la Confraria de Pescadors i a la nau de treball Redeiras, on han conversat amb professionals del sector. El gest ha estat interpretat com un clar gest a una economia històricament oblidada pel discurs institucional.

Durant la seva visita, Felip i Letícia han presenciat una descàrrega al moll i una subhasta a la llotja, reflex del dia a dia del sector. També han contemplat un vaixell boniter històric, símbol de la tradició marinera gallega. La visita, discreta però simbòlica, ha reforçat el compromís de la Casa Reial amb les comunitats costaneres.

Dels reis Letícia i Felip a Burela a Joan Carles a Sanxenxo: setmana clau per a la monarquia a Galícia

Mentrestant, totes les mirades es dirigeixen ara a Sanxenxo, on s'espera l'arribada del rei emèrit en qüestió de dies. Joan Carles I té previst participar en les regates que se celebraran entre divendres 21 i diumenge 22 de juny, i ja figura inscrit com a patró del veler Bribón. Serà la seva tercera visita a Galícia en el que va d'any, fet que subratlla el seu vincle emocional i esportiu amb la zona.

En les competicions nàutiques, l'emèrit tornarà a retrobar-se amb vells amics del món de la vela, en un entorn que li resulta familiar. La seva presència, encara que sense agenda institucional, sempre genera expectació mediàtica i atrau l'atenció del públic. La vila marinera es prepara per a uns dies de bullici al voltant d'un monarca retirat, però encara mediàticament actiu.

Galícia uneix la reina Letícia i el rei Joan Carles en un moment decisiu per a la Corona

Aquestes visites encaixen en una agenda estival que consolida la importància de Galícia dins del calendari reial. En poques setmanes, la princesa Leonor desembarcarà a Marín a bord del vaixell escola Juan Sebastián de Elcano, on rebrà el despatx de banderera. A més, serà nomenada filla adoptiva del municipi, en un acte de forta càrrega simbòlica i militar.

En definitiva, Galícia es converteix en epicentre d'una monarquia que alterna modernitat i història, compromís institucional i vida privada. La visita de Felip i Letícia ha projectat proximitat, mentre que la imminent arribada de Joan Carles I reviu el focus mediàtic sobre la seva figura. El vincle entre la Corona i la terra gallega, teixit entre xarxes de pesca i veles al vent, s'ha enfortit amb força aquesta setmana.