El nou gest de Juan Roig amb les víctimes de la DANA que farà història a València

Juan Roig ha tingut un nou detall amb els afectats de la DANA de València: costejar la reparació d'un parc de Paiporta. L'empresari valencià fa història per la seva implicació amb el poble valencià que se sent totalment desemparat. Són molts els que consideren Roig el seu únic i veritable benefactor per la seva gran i desinteressada ajuda.

Així ho ha demostrat Juan durant aquests dos mesos després de la tragèdia. Les ajudes segueixen sense arribar per part del govern autonòmic i del central, sent Roig l'únic que està fent possible la reconstrucció.

Juan Roig torna a tenir un detall amb València després de la DANA

Juan Roig no deixa de sorprendre. Als milions d'euros que ha posat ja en mans dels damnificats per la DANA, l'empresari torna a bolcar-se amb València. En aquesta ocasió ha centrat els seus esforços en la localitat de Paiporta, una de les zones més afectades pel temporal.

El nou detall que ha tingut Juan Roig amb els afectats per la DANA de València és costejar la reconstrucció d'un parc infantil. Després de la riuada que va assolar els carrers de diverses localitats valencianes, moltes zones van quedar destrossades. L'aigua no només es va emportar vides humanes i cases, sinó que va deixar un panorama totalment apocalíptic.

Mentre la població es va afanyar a restaurar negocis i llars, els parcs infantils van quedar absolutament oblidats. Els nens valencians no tenien on jugar, ja que tot al seu voltant era fang, runa i arbres caiguts.

És aquí on Juan Roig ha centrat ara els seus esforços aconseguint que els més petits deixin enrere el que serà un dels seus pitjors records. Gràcies a la plataforma creada per la gran fortuna valenciana, Alcem-se, Roig ha destinat dos milions d'euros per fer possible la reconstrucció.

A la plaça Xúquer de Paiporta es trobava un dels parcs infantils del municipi ara arrasat. No obstant això, gràcies a Roig ja s'han començat les obres perquè els més petits tinguin un nou lloc on divertir-se. Sens dubte un gran gest que posa de nou de manifest el gran compromís del propietari de Mercadona.

Juan Roig demostra qui està disposat a ajudar València després de la DANA

Juan Roig ha aconseguit fer història i que el seu nom estigui íntimament lligat a les víctimes de la DANA que va assolar València. Ell, juntament amb Amancio Ortega, han estat els primers a prestar ajuda als damnificats i fer possible que recuperin la normalitat.

Alhora, això ha posat de manifest la inactivitat del govern valencià amb Mazón al capdavant i del govern central. Les ajudes promeses encara no han arribat i, mentre les culpes canvien d'un bàndol a l'altre, les víctimes continuen sense solució.

“És increïble com una empresa privada està fent el que haurien de fer els polítics”, opina una veïna després del nou gest de Roig. Aquest és el sentiment popular que es respira pels carrers que encara segueixen sense haver recuperat la normalitat.

Els valencians se senten totalment abandonats després de l'onada solidària i la consternació que es va produir els primers dies. No obstant això, ha succeït el que molts temien: han caigut en l'oblit. Les promeses realitzades després de la riuada no han estat complertes i ara tot està en mans dels ciutadans.

Per fortuna, Juan Roig ha demostrat que ell no oblida i continua ajudant a través de la plataforma que va crear per als afectats. Es compten per milers les persones que han pogut reobrir els seus negocis gràcies a la rapidesa amb què els va arribar l'ajuda.

Ara els ha arribat el torn als més petits, que es van quedar sense lloc on compartir riures i jocs. En poc temps serà l'alegria la que inundi el parc que un dia es va omplir de fang i silenci.