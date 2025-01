Gran notícia de Juan Roig i Mercadona: els clients encara no es creuen el que ha passat

Mercadona ha estat reconeguda com l'empresa més responsable del sector de la distribució generalista en la 14a edició del rànquing Merco Responsabilitat ESG. Aquest reconeixement destaca el seu compromís amb el medi ambient, la societat i la governança, posicionant-la també en el quart lloc del rànquing general a Espanya. L'empresa continua demostrant que és possible combinar l'èxit econòmic amb pràctiques responsables que beneficiïn tota la comunitat.

Lideratge en sostenibilitat i compromís social

Mercadona sobresurt en les tres àrees avaluades per Merco: Medi ambient, Societat i Governança/Ètica. El seu Sistema de Gestió Ambiental destaca perquè promou la reducció d'emissions, la gestió eficient de residus i l'ús d'energies renovables. A més, la cadena ha impulsat mesures com punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i programes d'estalvi energètic.

En el pla social, Mercadona realitza importants donacions d'aliments a entitats solidàries, mostrant un compromís constant amb les comunitats en les quals opera. Aquestes accions no només beneficien aquells que més ho necessiten, sinó que també reforcen la connexió de l'empresa amb el seu entorn. Aquest esforç ha estat clau per guanyar la confiança i el respecte dels seus clients i col·laboradors.

Quant a governança, Mercadona ha mantingut un model de gestió transparent i ètic que li ha permès sobresortir en el sector. El seu enfocament integral combina la sostenibilitat econòmica amb pràctiques responsables que abasten tots els nivells de l'empresa. Aquest model s'ha convertit en un referent per a altres companyies del sector.

El reconeixement de Merco, amb més de 63.000 persones en el procés d'avaluació, confirma que Mercadona està en la direcció correcta. Aquest monitoratge independent és un dels més prestigiosos en l'àmbit de la reputació corporativa. Això reforça encara més l'assoliment de la companyia.

Reconeixement general i accions destacades

Mercadona ocupa el quart lloc en el rànquing general, un assoliment que reflecteix el seu impacte positiu en l'àmbit empresarial espanyol. Aquest reconeixement es basa en la percepció de directius, experts en responsabilitat social, analistes financers i representants d'ONG, entre altres. La metodologia de Merco, activa des de 1999, garanteix la imparcialitat i rellevància dels seus resultats.

L'empresa continua apostant per innovar i millorar en termes de sostenibilitat. Entre les seves iniciatives més recents destaca la implementació de transport sostenible per optimitzar la logística i reduir la petjada de carboni. Aquestes accions no només beneficien el medi ambient, sinó que també milloren l'eficiència operativa de la companyia.

En l'àmbit laboral, Mercadona reforça el seu compromís amb els seus empleats a través de convenis col·lectius que asseguren condicions de treball justes. Això inclou polítiques d'igualtat de gènere i formació contínua, contribuint al benestar dels seus treballadors i enfortint la seva estructura interna. Aquestes mesures són part de l'enfocament integral de l'empresa cap a la sostenibilitat.

Mercadona agraeix la seva inclusió en el rànquing Merco i ho considera un reconeixement a l'esforç col·lectiu de tota la seva plantilla. Aquest assoliment reforça el seu compromís de continuar treballant per millorar els seus processos i oferir un impacte positiu en tots els àmbits en els quals opera. El seu lideratge en responsabilitat social és un exemple de com les empreses poden contribuir al benestar comú mentre assoleixen els seus objectius econòmics.