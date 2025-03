El públic de 'TardeAR' emmudeix pel que ha ocorregut amb Mario Picazo en directe

El plató de TardeAR ha viscut un moment inesperat. Mario Picazo ha acudit al programa per oferir la informació meteorològica del cap de setmana. La seva visita ha estat plena de bones notícies: ha confirmat que el sol ens somriurà i que gaudirem d'un temps primaveral.

Una predicció que ha alegrat a Frank Blanco i Verónica Dulanto, presentadors del programa. I és que tal com ambdós han revelat en directe estaven esperant que Mario els donés aquesta bona notícia després de les pluges de la setmana passada.

Però Picazo no només ha parlat del bon temps. En directe, ha anunciat que aquest cap de setmana hi haurà un canvi d'hora. "Tenim un canvi d'hora i, per tant, dormirem una hora menys", ha informat.

Mario Picazo fa alguna cosa que deixa tothom sense paraules a TardeAR

A més, ha revelat un altre fenomen astronòmic: "Tindrem eclipsi parcial de sol". Una informació que ha sorprès a tots els presents al plató.

No obstant això, el que ha deixat sense paraules a l'audiència no ha estat el clima ni l'eclipsi. Després de les seves paraules, les càmeres han enfocat els seus peus i s'ha vist una cosa inesperada. Mario Picazo portava un cabestrell al peu dret.

Ningú sabia res al respecte. El silenci s'ha apoderat del plató. Tots han mirat amb sorpresa la pantalla, tractant d'entendre què havia ocorregut.

Verónica Dulanto ha estat la primera a reaccionar: "T'hem portat aquí coix", ha dit, provocant les rialles de Picazo. Frank Blanco, sorprès, ha comentat: "Mario té cara de necessitar un bon repòs". L'atenció s'ha centrat en el meteoròleg, qui ha somrigut malgrat la seva evident incomoditat.

Mario Picazo sorprèn a tot el públic de TardeAR pel que fa al seu peu

L'ambient s'ha relaxat quan Verónica ha afegit amb humor: "Quin ensurt, vaig pensar que anaves a dir una altra cosa". Les riallades han envaït el plató, contagiant els col·laboradors i el mateix Picazo. La tensió del moment s'ha dissipat, permetent que el programa continuï amb normalitat.

Malgrat l'inesperat incident, Mario Picazo ha mantingut el seu característic somriure i professionalisme. Ha explicat que s'ha lesionat recentment i que necessita repòs, encara que ha assegurat que es troba bé.

La seva presència ha deixat grans titulars i un moment inoblidable en el programa. Sens dubte, una jornada plena de sorpreses per a l'equip de TardeAR i el seu públic. Una emissió que quedarà en la memòria dels espectadors.