Cop per a Carmen Alcayde a 'Supervivientes' en descobrir el succeït amb el seu xicot

Carmen Alcayde va viure ahir una nit plena d'emocions intenses a Supervivientes. El programa va decidir donar-li un cop mestre a la valenciana amb un vídeo on sortia Charli, el seu noi. En ell, la parella de Carmen li va enviar un missatge d'ànim i la va tranquil·litzar en confirmar-li que fora tot estava bé.

La reacció d'Alcayde al missatge del seu xicot a Supervivientes va ser un torrent d'emocions trobades. La força de la trobada virtual la va emocionar profundament just el dia més especial per a ella: el seu aniversari. "El millor aniversari de la meva vida", va exclamar donant les gràcies al programa per aquesta sorpresa totalment inesperada.

Carmen Alcayde rep una última hora del seu noi a Supervivientes

Carmen Alcayde es va convertir ahir a la nit en la gran protagonista de Supervivientes. La seva estada a Hondures està generant nombroses reaccions i molts titllen la valenciana d'estar fent un paper. No obstant això, la direcció li tenia una sorpresa reservada que desmuntaria completament la col·laboradora.

El que va succeir amb el xicot de Carmen a Supervivientes és que aquest li va enviar un missatge molt especial. Es tractava d'un missatge on la parella d'Alcayde li enviava ànims i aprofitava l'ocasió per felicitar-la pel seu aniversari. "Carinyo, moltíssimes felicitats, gaudeix del teu dia, continua fent-nos riure, ets increïble", va començar dient.

Durant la gala de dimarts, la concursant es va enfrontar a un dilema important: triar entre conservar el seu objecte personal o rebre menjar. Després de molt meditar-ho, va decidir confiar en Supervivientes i va triar una de les caixes que tenia davant. A l'interior hi havia una tauleta que va fer que Alcayde comencés a emocionar-se.

"Imatges!, em moriré!", va exclamar ja amb llàgrimes als ulls, la sorpresa va ser majúscula quan el seu xicot va aparèixer a la pantalla amb un missatge. Al vídeo, Charli li dedicava unes paraules plenes de carinyo i suport, destacant la seva increïble capacitat de fer riure a tothom. La sorpresa va ser doble per a Alcayde, ja que també estava celebrant el seu aniversari

Charli es va acomiadar confessant-li que fora "tot és genial" i desitjant veure-la, encara que "tarda el màxim possible", li va dir. La presentadora es va mostrar visiblement afectada per les paraules del seu xicot i no va poder evitar les llàgrimes. Per a molts, va ser la primera vegada que Carmen es mostrava genuïna amb la seva reacció i la seva emoció.

El xicot de Carmen Alcayde apareix a Supervivientes

Ha passat un any des que l'amor va arribar de nou a la vida de Carmen Alcayde. Després del seu terrible divorci, la valenciana es va enamorar perdudament de Charli, un jove 22 anys més jove que ella.

En poc temps, ambdós van concedir la seva primera entrevista conjunta a ¡De Viernes!, on van explicar com va sorgir l'amor entre ells. La carrera televisiva de Carmen els va portar que la seva relació patís una primera separació amb la participació d'Alcayde a GH Vip.

Ara, ha estat Supervivientes el que els ha separat de nou, però ara la relació està molt més consolidada. Tant que ahir a la nit Carmen va cridar el seu amor als quatre vents. "És el meu noi, que guapo està i jo estic feta un fàstic, pensava que ja m'hauria deixat amb aquestes pintes que tinc", va bromejar.

Però les emocions no acabaven per a la valenciana. Supervivientes li tenia una altra sorpresa preparada, aquesta vegada relacionada amb els seus fills. Després del missatge del seu xicot, van aparèixer a la pantalla els tres fills de la presentadora que, en grup, li van cantar Cumpleaños feliz.

"Noooooooooooo! Ahhhhh Espera, espera! Estan guapíssims, que guapos estan", va exclamar. "El millor aniversari de la meva vida! Us estimo moltíssim!", va afegir per, tot seguit menjar-se el pastís d'aniversari que Laura Madrueño li tenia preparat.