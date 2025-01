El tracte de la princesa Leonor a l'amo d'un restaurant de Tenerife: 'Ha estat...'

El propietari d'un restaurant de Tenerife ha trencat el seu silenci a les xarxes per desvelar el tracte que va rebre per part de la princesa Leonor durant la seva visita al seu negoci. "Ha estat un privilegi compartir amb ella un moment tan especial", ha assegurat aquest empresari.

Va ser el passat 11 de gener quan l'hereva al tron espanyol va embarcar, juntament amb 75 companys, al vaixell escola Juan Sebastián de Elcano. Embarcació que serà la seva llar durant els pròxims mesos.

No obstant això, no va ser fins al divendres, 17 de gener, quan la princesa Leonor i la resta dels tripulants van arribar al seu primer destí: les Illes Canàries, concretament, Tenerife. Com era d'esperar, la filla de Felip VI i la reina Letícia va aprofitar l'ocasió per fer una mica de turisme.

Tant ella com la resta dels seus companys van tenir l'oportunitat de visitar alguns dels restaurants més característics de la zona i de realitzar diverses activitats turístiques per l'illa.

A més de pujar al Teide, la princesa Leonor va poder gaudir de la gastronomia local a Tasca La Montería. Una visita molt especial que el seu propietari va voler immortalitzar a les xarxes socials.

A través d'un post d'Instagram, l'empresari tinerfeny va publicar una foto en la qual apareix al costat de la futura reina del nostre país, vestida amb el seu uniforme reglamentari. Moment que va aprofitar per deixar al descobert el tracte que ha rebut per part seva:

"Des de la nostra petita tasca volem agrair a Sa Altesa Reial la princesa Leonor la seva visita. Ha estat un privilegi compartir amb ella un moment tan especial en el seu pas per Santa Cruz. La seva amabilitat i proximitat quedaran sempre en el record de qui vam tenir el plaer d'atendre-la".

Surten a la llum l'actitud que va tenir la princesa Leonor amb un empresari de Tenerife

A jutjar per les paraules d'aquest empresari, en tot moment, la princesa Leonor es va mostrar de la més amable, tant amb ell com amb la resta dels seus treballadors. Tant és així que, durant la seva visita, es va produir una divertida anècdota.

Segons va compartir una de les cuineres amb el programa Fiesta, en un moment de la visita, no va tenir cap problema a acostar-se a ella per fer-li una pregunta: "És vostè la princesa?". Qüestió que la filla de Felip VI i la reina Letícia no va trigar a respondre amb un toc d'humor: "Pot ser".

A més, durant la seva estada a Tenerife, la princesa Leonor va tenir l'oportunitat de gaudir d'algunes activitats programades en la seva agenda oficial. Tant és així que, a la seva arribada, va visitar el quarter d'Almeyda, situat al barri d'El Toscal i on es troba el Museu Històric Militar de Canàries.

D'altra banda, l'hereva al tron espanyol també es va reunir amb les autoritats locals, amb qui va mantenir un dinar amè a bord del vaixell escola Juan Sebastián de Elcano.