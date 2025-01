Un mariner de l'Elcano destapa l'autèntica personalitat de Leonor: 'Estem tots...'

Un mariner de l'Elcano ha destapat l'autèntica personalitat de Leonor: és una més dins del vaixell-escola. "Estem molt units", ha confirmat un company de la princesa, ressaltant que no hi ha distincions amb l'hereva al tron. Compartir travessia amb la filla de Felip i Letícia no ha suposat un hàndicap per a la resta d'estudiants que tracten amb ella amb normalitat.

També Leonor se sent completament integrada amb la resta de guàrdies marines que viatgen juntament amb ella. "Amb molta naturalitat", assenyala aquest mariner sobre l'autèntica personalitat de la neta de Joan Carles I.

Surten a la llum la veritable personalitat de Leonor dins de l'Elcano

El pròxim dijous 23 de gener, l'Elcano amb Leonor a bord farà el salt transoceànic per posar rumb a Salvador de Bahia, Brasil. Tot està gairebé a punt per a aquesta llarga travessia que portarà l'hereva a recórrer un gran nombre de països. Però abans, el vaixell-escola es troba a Las Palmas de Gran Canaria rebent habitants i curiosos que desitgin visitar-lo.

Mentrestant, Leonor es troba gaudint de la gastronomia i de l'oferta cultural que ofereix la magnífica illa. Se l'ha pogut veure molt animada pels carrers de la ciutat canària i s'ha pogut confirmar com és en realitat. De fet, un mariner ha destapat l'autèntica personalitat de Leonor: és una més dins de l'Elcano.

"Estem molt units", ha confirmat aquest company de la neta de l'emèrit que assenyala com d'integrada està en el grup. El punt fort de la Princesa d'Astúries sempre ha estat la seva naturalitat i proximitat. Dos valors transmesos pels seus pares que Leonor ha fet propis.

Fins i tot dins de l'Elcano, s'ha pogut confirmar que la futura hereva de la corona no gaudeix de privilegis. Són sis mesos els que haurà de compartir un espai reduït amb més de 70 guàrdies marines i mantenir una bona relació resulta imprescindible.

Sobre com porten que Leonor es trobi entre ells, el mariner ha estat molt clar. "Amb molta naturalitat", ressalta sobre l'autèntica personalitat de la filla de Felip VI.

Leonor compta amb una gran família dins de l'Elcano

La llarga travessia que li espera a Leonor a bord de l'Elcano suposarà un gran repte tant per a ella com per a la resta de guàrdies marines. El dijous posaran rumb al Brasil, on s'espera que arribin d'aquí a 22 dies. Gairebé un mes en alta mar sense trepitjar terra ferma que permetrà als estudiants conèixer què significa la vida d'un marí.

Per això resulta fonamental que regni un bon ambient entre els estudiants del vaixell-escola. Una cosa que el guàrdia marina primer Julio Rubio Vecino ha confirmat sobre Leonor. "Una brigada de guàrdies marines és un grup de persones en el qual estem tots molt units", ha començat dient.

"Embarcar en aquest vaixell i realitzar aquesta experiència és molt important per a nosaltres", afegeix. "El que ens proporciona és unir llaços, no només com a amics o companys, sinó també com a família", sentencia.

Amb aquestes declaracions es confirma que Leonor ha trobat en l'Elcano una gran família en la qual recolzar-se i gaudir. Tots els companys coincideixen que estan "contents i feliços", de poder realitzar aquesta travessia just en aquests moments.

No obstant això, es guarden molt de parlar explícitament sobre l'hereva al tron, contribuint així a la seva protecció. I és que, malgrat no haver-hi distinció entre ells, és impossible no pensar en qui és en realitat Leonor.

Per això, quan posen un peu a terra, la princesa tracta de barrejar-se amb la resta per no acaparar l'atenció. Una cosa completament impossible, però que els seus companys ja es prenen amb naturalitat.