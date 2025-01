Màxima felicitat per a Carles Porta: l'audiència de TV3 dicta sentència amb 'Crims'

El retorn de Crims, el programa de true crime presentat per Carles Porta, no ha deixat indiferent a ningú. La nova temporada va debutar aquest dilluns amb unes dades d'audiència que confirmen la seva consolidació com un dels formats més exitosos de TV3.

Segons ha informat l'analista de televisió Rocco Steinhäuser, el programa va assolir un 21,2% de quota de pantalla i va aconseguir reunir 519.000 espectadors. No hi ha dubte que es tracta d'uns resultats d'audiència que no estan gens malament.

Màxima felicitat per a Carles Porta i Crims

L'estrena no només va brillar en xifres absolutes, sinó també en la seva fidelitat i abast acumulat. Amb 688.000 espectadors en total, el programa demostra que la seva capacitat per enganxar l'audiència segueix intacta.

A més, Steinhäuser va destacar una fidelitat del 68,3%, cosa que reflecteix la lleialtat dels seguidors de Crims. Una dada especialment notable en un panorama televisiu tan competitiu.

Un dels aspectes més interessants de l'anàlisi d'audiència és com el programa ha conquerit diferents franges d'edat. Entre els majors de 64 anys, l'espai va aconseguir un impressionant 26,3% de quota, representant un nucli clau de 230.000 espectadors.

Encara que el segment dels més petits, de 4 a 12 anys, amb prou feines representa 13.000 espectadors, va obtenir un destacable 23,6%, liderant també en aquesta franja. El secret de l'èxit de Crims rau en la seva capacitat per narrar casos reals amb un enfocament periodístic.

Bones notícies per a Carles Porta

La "corba boníssima" a la qual fa referència Steinhäuser mostra com el programa no només capta l'atenció des del començament, sinó que la manté al llarg de l'episodi. I és que es tracta d'un assoliment poc comú en la televisió actual.

Aquest fenomen reflecteix l'habilitat de Porta per connectar amb l'audiència a través de relats minuciosament investigats i narrats amb mestria. Amb aquestes dades, Crims de Carles Porta es confirma com un pilar fonamental de TV3.

D'aquesta manera, demostra que l'interès per la crònica negra ben explicada continua sent un potent imant per a l'audiència. La nova temporada promet mantenir els espectadors enganxats a la pantalla, consolidant la seva posició com un referent del gènere.