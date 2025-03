Així han crescut els guapíssims fills de Toni Cruanyes i Eugeni Villalbí: hi ha foto

Toni Cruanyes és un dels periodistes més reconeguts a Catalunya, gràcies al seu paper al capdavant del TN Vespre de TV3. Amb el seu estil proper i la seva capacitat per analitzar l'actualitat amb rigor, s'ha convertit en una figura imprescindible per a milers d'espectadors.

La seva trajectòria a la cadena autonòmica ha estat marcada per cobertures de gran rellevància i un compromís ferm amb la informació veraç i de qualitat. Més enllà de la seva faceta professional, Cruanyes és també un home molt familiar.

Encara que manté la seva vida privada allunyada dels focus, de vegades comparteix petits moments del seu dia a dia. D'aquesta manera, recentment, Eugeni Villalbí, parella de Cruanyes, va compartir una preciosa imatge juntament amb els petits.

Així han crescut els guapíssims fills de Toni Cruanyes

El marit de Toni va sorprendre en publicar una imatge en la qual apareix juntament amb els nens al musical Mar i cel. Encara que a la foto els rostres dels petits estan coberts per preservar la seva privacitat, hi ha un detall que no ha passat desapercebut: com han crescut.

Elies i Joana, que han crescut allunyats del focus mediàtic, han cridat l'atenció per la seva alçada. Un fet que demostra que el temps passa de pressa a la família Cruanyes-Villalbí. Són molts els que han destacat com és d'impressionant veure que grans estan.

Especialment aquells que recorden quan Toni Cruanyes va parlar per primera vegada sobre la seva paternitat. Tot i ser una de les cares més conegudes de TV3, Cruanyes ha sabut mantenir un equilibri entre la seva carrera i la seva vida familiar.

I és que la parella no ha dubtat a l'hora de protegir la intimitat dels seus fills sense deixar de compartir alguns moments especials amb els seus seguidors. La imatge a Mar i cel és una mostra de la passió cultural de la família, un valor que segurament estan transmetent als seus fills.

Encara que no se'ls pugui veure amb claredat, el seu creixement és evident i, sens dubte, continuaran sorprenent en el futur. Mentrestant, Toni Cruanyes continua informant cada nit a TV3, combinant el seu paper com a periodista amb el de pare de dos petits.