Sorpresa a 'Espejo Público' pel que ha passat amb Terelu Campos: 'Un cubell d'aigua'

Espejo Público ha deixat sense paraules la seva audiència per l'últim que ha passat amb Terelu Campos. Després de l'últim contratemps que han tingut amb la televisiva, aquest format ha volgut fer les paus amb ella. No obstant això, no ha sortit com ells esperaven: "Jo, si fos ella, tiraria un cubell d'aigua pel balcó".

Aquest dimarts, 7 de gener, el periodista Miquel Valls va tornar a aquest format després d'haver celebrat el seu 39è aniversari. No obstant això, el periodista no va arribar amb bones notícies.

Tal com va assegurar el col·laborador d'Espejo Público, mentre que tots els seus companys es van recordar d'aquesta data tan especial, hi va haver una persona molt important que es va oblidar completament.

Malgrat la gran amistat que els uneix, Terelu Campos no es va posar en contacte amb Miquel Valls per felicitar-lo pel seu aniversari. Un detall que, com era d'esperar, no li va fer sentir gens bé al comunicador. Tant és així que no va dubtar a expressar el seu malestar davant l'audiència d'Antena 3.

No obstant això, i malgrat que li va escriure un missatge demanant-li disculpes, alguns col·laboradors d'Espejo Público no van dubtar a carregar contra la germana de Carmen Borrego. Tant és així que Laura Fa no va tenir cap problema a assegurar que és una persona força "rancorosa".

Ara, i en un intent per fer les paus amb Terelu Campos, un equip de reporters del programa s'ha traslladat fins al seu domicili. I tot per fer-li entrega d'un regal molt especial: una gran copa de vi.

"Farem el que estigui a les nostres mans per reconciliar-nos amb Terelu", s'ha pogut llegir en un dels seus rètols. No obstant això, els companys de Susanna Griso no han aconseguit el seu objectiu.

Espejo Público sorprèn en presentar-se a casa de Terelu Campos

Aquest mateix dimecres, 8 de gener, un equip d'Espejo Público s'ha presentat a casa de Terelu Campos per intentar fer les paus amb ella pel que ha passat fa unes hores.

Els reporters han acudit fins allà amb diversos regals per a la mare d'Alejandra Rubio, entre ells, una gran copa de vi i una samarreta que diu: "Espejo Público t'estima".

Un gest que diversos tertulians del format han volgut posar en valor: "Només per això, hauries de baixar i recollir els teus regals". No obstant això, una altra de les col·laboradores ha deixat entreveure que s'haurien pogut esforçar més. "Hauríem d'haver portat una ampolla de vi, que això a ella li agrada", ha assegurat entre rialles.

No obstant això, i malgrat els esforços que estaven fent, no han aconseguit que Terelu Campos baixés a recollir els seus regals de reconciliació. Moment en què una de les companyes de Susanna Griso ha assegurat que, "si fos ella, tiraria un cubell d'aigua pel balcó".

Una frase que ha aconseguit despertar la imaginació dels seus companys. Tant és així que molts d'ells li han proposat entre rialles a la televisiva que pengés una cistella o cubell des del seu balcó per recollir els presents.