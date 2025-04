Augmenta la tensió per Eva González, exdona de Cayetano Rivera: 'La policia...'

L'apagada elèctrica d'ahir dilluns 28 d'abril va sorprendre Eva González com a molts, fent que els seus plans canviessin per complet. L'exparella de Cayetano Rivera ha compartit la seva experiència a les xarxes socials, descrivint la situació com a angoixant i caòtica. La falta d'informació i la incertesa van marcar la seva jornada, generant preocupació entre els seus seguidors: "La policia em diu que hi ha bastants trens immobilitzats", va publicar.

Eva ha estat una de les moltes usuàries de tren que van veure interromputs els seus viatges de manera sobtada. Per feina, la presentadora utilitza aquest mètode de transport de manera habitual per desplaçar-se de Sevilla a Madrid. No obstant això, a primera hora d'aquest matí el servei encara no estava restablert i l'ex de Cayetano no ha pogut viatjar.

Eva González alarma els seus seguidors amb una última hora

Espanya encara no s'ha recuperat del caos que l'apagada elèctrica va produir a tot el país en el dia d'ahir. Algunes zones no han recuperat la normalitat fins a primera hora d'aquest matí i continuen afectats alguns serveis. Eva González, des de l'estació de tren ha publicat una última hora sobre la seva situació augmentant la tensió dels seus seguidors.

L'exdona de Cayetano Rivera ha publicat l'estat en què s'ha trobat l'estació de tren de Santa Justa a primera hora del matí. "La policia em diu que hi ha bastants trens immobilitzats en diferents punts de les vies", ha explicat. "Fins que no es procedeixi a la seva retirada, no es podrà reprendre el servei", afegia donant més informació sobre la situació.

Per aquest motiu, Eva no ha pogut traslladar-se fins a Madrid com és habitual per qüestions de feina. La presentadora viu a cavall entre la capital i Sevilla, però a causa de l'apagada d'ahir encara no ha pogut viatjar. De fet, a les cinc i mitja del matí, l'ex de Cayetano encara estava a l'estació de Santa Justa.

L'apagada va afectar milions de persones a la península Ibèrica, interrompent serveis essencials i generant caos en diverses regions. Les autoritats han treballat intensament per restablir el subministrament elèctric, aconseguint avenços significatius en les hores següents. No obstant això, Eva ha vist com encara el servei en aquesta zona no ha pogut ser reprès.

L'exdona de Cayetano Rivera es queda sense poder anar a treballar

Un gran nombre de ciutadans han hagut de passar la nit a les estacions de tren de tot el país. Davant la interrupció de servei, hi ha qui no ha pogut tornar a casa seva a causa de l'apagada. En el cas de l'ex de Cayetano a ella li ha agafat a l'estació de tren de Santa Justa, Sevilla, potser en un intent de viatjar a Madrid.

En el seu cas, i davant l'avís de la policia sobre la situació de les vies, no li n'haurà quedat altra que tornar a casa a esperar la represa del servei. D'aquesta manera, Eva ha vist cancel·lada la seva agenda i els compromisos professionals que tenia per avui.

S'espera que, en unes hores i gràcies al treball dels professionals, tot torni a la normalitat d'aquí a poc. Amb això, Eva podrà viatjar a Madrid, però encara l'ex de Cayetano no ha actualitzat el seu estat.

El seu últim missatge ha augmentat la tensió entre els seus seguidors que esperen que la presentadora torni a pronunciar-se. De moment, l'únic evident és que, com ella, molts avui no hauran pogut reincorporar-se al seu lloc de treball. Juntament amb Eva, altres famosos com Anabel Pantoja o María José Campanario també s'han vist afectats per l'apagada nacional.