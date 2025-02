El programa d'avui de TardeAR ha estat marcat per la visita de Jacobo Ostos al plató i la seva presència ha generat una gran expectació. El fill del recordat torero Jaime Ostos ha volgut aclarir la seva versió dels fets després de la monumental baralla amb el seu germà, Jaime Ostos. Tot i que el moment que més ha cridat l'atenció ha estat la seva tensa conversa amb Verónica Dulanto.

El conflicte entre els germans ha esclatat dilluns passat a l'hotel Wellington de Madrid. Tot ha començat quan, segons Jacobo, Jaime ha amenaçat la seva mare a la recepció de l'hotel. Aquest succés ha desencadenat un tens altercat que ha acaparat els titulars de la premsa del cor.

Jacobo Ostos s'ha assegut al costat de Frank Blanco i Verónica Dulanto per relatar el que va passar. Amb un to seriós, ha explicat els detalls d'aquell dia.

Màxima tensió a TardeAR pel que ha passat entre Verónica Dulanto i Jacobo Ostos

“Jo no el vaig veure entrar. Vaig pujar amb una amiga de la meva mare a la seva habitació de l'hotel perquè em donés una pastilla perquè em feia mal el cap. Allà va ser quan em van avisar que el meu germà era a baix”, ha relatat.

En baixar, ha trobat la seva mare plorant. En aquell moment, l'han informat que Jaime l'havia amenaçat. “Quan vaig baixar, vaig veure la meva mare plorant i va ser quan em van avisar que l'havia amenaçat”, ha dit Jacobo visiblement afectat.

Verónica Dulanto ha intervingut amb una pregunta directa: “Però li has pegat?”, ha preguntat la presentadora. Jacobo, sense dubtar-ho, ha respost: “No, jo no li he pegat”. Però les seves següents paraules han causat sorpresa al plató: “Sort que jo no vaig veure el meu germà quan va amenaçar la meva mare sinó aquí no estaria”, ha confessat.

La seva resposta ha generat incertesa. Verónica Dulanto ha insistit: “I on series?”. Sense voler aprofundir en el tema, Jacobo ha contestat de manera enigmàtica: “A bon entenedor poques paraules basten”.

Verónica Dulanto segueix la conversa després de la resposta de Jacobo Ostos a TardeAR

El silenci ha envaït el plató. Verónica, sense paraules, només ha pogut dir: “Bé”. La seva reacció ha estat interpretada per molts com una mostra de sorpresa i incredulitat.

Finalment, Jacobo ha volgut deixar clar que tot està en mans de la justícia. “Quan surti el judici, tot es demostrarà. Ja se li posarà la cara vermella quan demostrem tot”, ha sentenciat.

L'escàndol entre els germans Ostos ha sumat un nou capítol. Jacobo ha assegurat que les declaracions de Jaime a Y ahora Sonsoles són completament falses. L'expectació pel desenllaç judicial és màxima i TardeAR ha estat testimoni d'un moment d'alta tensió televisiva.