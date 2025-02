Sorpresa per les últimes paraules de Mònica Terribas sobre el seu fill: 'El tracten…'

Més enllà dels platós i els micròfons, Mònica Terribas és una dona amb una història personal plena d'amor, aprenentatge i superació. La seva vida professional ha estat marcada pel periodisme, però en el pla més íntim, el seu major orgull és la seva família.

En una recent entrevista, la periodista va compartir detalls sobre la seva relació amb el seu marit, Sergi Cutillas. A més, la catalana va parlar sobre la profunda admiració que sent pel seu fill Marc, qui ha estat el seu major mestre de vida.

Mònica Terribas i la seva preciosa història d'amor amb Sergi Cutillas

El destí va voler que Mònica Terribas i Sergi Cutillas es coneguessin a la ràdio. Va ser durant el programa La vida en un xip, dirigit per Joaquim Maria Puyal, quan els seus camins es van creuar. Puyal volia comptar amb el millor tècnic de so i Sergi Cutillas era el candidat ideal.

Encara que la seva relació no va començar de seguida, el temps va fer la seva feina. El 1995, anys després d'haver treballat junts i després d'un greu accident de trànsit que ell va patir a Cuba, la parella va començar a sortir. A més, tots dos tenen un fill en comú: el Marc.

Marc, l'aprenentatge més gran de la vida de Mònica Terribas

Si hi ha alguna cosa que Mònica Terribas té clar és que el seu fill Marc, que té síndrome de Down, ha estat la seva lliçó més gran. "El més important que he fet a la vida està en Marc", va confessar. La periodista va explicar com criar el seu fill l'ha transformat com a persona.

Assegura que la relació entre pares i fills és un procés d'aprenentatge mutu. "Mai són com tu voldries i ells t'acaben modelant a tu", va expressar. Per a ella, l'essencial no és el seu èxit professional, sinó que el Marc la vegi tranquil·la i gaudeixin dels petits moments junts.

Als seus 25 anys, el Marc porta una vida activa. Treballa com a cambrer a La Masia de Can Ametller de Sant Cugat. "El tracten com un més, servint a sala, si fa les coses bé, el feliciten, i si no, li ho diuen", va explicar amb orgull.

El Marc té moltes aficions: estudia anglès, toca la guitarra, practica ioga i juga a pàdel. No viu sol ni vol fer-ho, però el seu horitzó està clar: desitja compartir la seva vida amb la seva xicota i, algun dia, casar-se. Una aspiració que Mònica Terribas respecta i acompanya amb amor.