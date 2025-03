Tensió a 'Com si fos ahir': Elena Gadel està al límit

El pròxim episodi de Com si fos ahir promet ser un dels més intensos fins ara. La tensió s'acumula en diversos fronts, però un dels moments més destacats serà el protagonitzat per la Noe, interpretada per Elena Gadel.

Elena Gadel busca calmar els ànims

La Noe (Elena Gadel) intenta ser la veu de la raó. Observant la creixent tensió entre el Miquel i la Cèlia, la Noe pren la iniciativa i li suggereix al Miquel que necessita fer alguna cosa per relaxar-se i calmar l'ambient a la consultoria.

La postura del personatge d'Elena Gadel reflecteix la seva capacitat per mantenir la calma enmig del conflicte. D'aquesta manera, la dona busca una solució pacífica als problemes que afecten a tots.

El Joel, cada cop més sospitós

El Joel segueix sense poder ingressar els diners que tant necessita, cosa que el manté extremadament nerviós. Aquest estrès comença a reflectir-se en la seva actitud, i el seu comportament es torna cada cop més sospitós.

Això no passa desapercebut per la Marta i el Salva, que comencen a dubtar de les seves intencions. La incertesa del Joel serà un factor que augmentarà la tensió en l'entorn de la consultoria, creant un ambient de desconfiança.

El Litus, la Marta i l'Ismael

Mentrestant, el Litus li demana a la Marta que contracti l'Ismael per treballar a la Iaia, però la Marta es mostra reticent a acceptar la proposta. La negativa de la Marta crearà un conflicte més, ja que l'Ismael no sembla estar en el seu millor moment.

La tensió entre els personatges creix, deixant a l'aire si finalment es resoldran aquests problemes o si es complicaran encara més. D'altra banda, l'Aloma comença a sentir-se cada cop més frustrada amb l'Ismael, especialment pel seu mal humor constant i la seva falta de decisió.

La situació es torna insostenible per a ella. Un fet que podria desencadenar un conflicte que afecti tant la dinàmica de l'equip com la seva relació amb l'Ismael. La situació entre els dos es torna cada cop més tensa, i la paciència de l'Aloma sembla estar arribant al seu límit.

El pròxim episodi de Com si fos ahir està ple de situacions complicades que posaran a prova l'estabilitat de les relacions entre els personatges. La intervenció de la Noe, interpretada per Elena Gadel, serà clau per intentar suavitzar l'ambient.