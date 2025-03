Mette-Marit sorprèn després de confirmar els rumors sobre la seva malaltia: se'n va

Mette-Marit ha estat al centre de l'atenció mediàtica en els últims temps, no només per la seva situació familiar, sinó també per la seva salut. La princesa ha confirmat recentment els rumors sobre l'estat de la seva malaltia que, tal com van anunciar, ha empitjorat.

A més, la seva activitat laboral a causa de la fibrosi pulmonar crònica que pateix s'ha vist reduïda. Aquest diagnòstic, que l'afecta de manera significativa, ha marcat un canvi important en la seva vida diària i en els seus compromisos oficials.

La malaltia de Mette-Marit ha empitjorat

Fa pocs dies, la Casa Reial de Noruega va emetre un comunicat oficial per aclarir la situació de Mette-Marit. El missatge va ser clar: Mette-Marit enfronta símptomes i dolors diaris que dificulten la seva capacitat per dur a terme les seves funcions.

"La princesa hereva pateix símptomes i dolors diaris que afecten la seva capacitat per a exercir les seves funcions. La princesa hereva necessita més descans i la seva rutina diària canvia més ràpidament que abans", van explicar des de la institució.

Aquesta reducció en la seva agenda havia estat anticipada, ja que, com es va indicar, la seva salut l'obliga a limitar la seva presència en actes oficials. Malgrat les dificultats físiques que enfronta, Mette-Marit ha intentat no faltar a les seves responsabilitats.

De fet, recentment, l'esposa del príncep Haakon va compartir que "em fan molt mal els pulmons. He de descansar per poder seguir amb els meus compromisos". No obstant això, aquesta declaració no ha impedit que la seva agenda oficial segueixi el seu curs.

Mette-Marit sorprèn amb un gir inesperat

Sorprenentment, Mette-Marit ha decidit viatjar fora del país en els pròxims dies, una cosa que ha sorprès molts, donada la seva condició. El 27 de març, la princesa viatjarà a Alemanya per assistir a la Fira del Llibre de Leipzig.

Aquest viatge, encara que sembla desafiar les recomanacions mèdiques de descansar més, demostra el compromís de Mette-Marit amb les seves responsabilitats. Malgrat els contratemps que enfronta a causa de la seva salut, la princesa ha decidit estar present a la Fira.

Aquest viatge ressalta l'esforç de Mette-Marit per no desatendre els seus compromisos, fins i tot quan la seva salut li ho exigeix. Encara que ha reduït la seva agenda, la seva dedicació a la corona noruega continua sent una prioritat, la qual cosa reflecteix la seva fortalesa.