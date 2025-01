Sorpresa a 'Espejo Público' pel que ha succeït amb Gonzalo Miró: 'T'has passat'

Fa pocs dies, l'audiència d'Antena 3 va quedar veritablement sorpresa pel que va succeir amb Gonzalo Miró durant una de les emissions d'Espejo Público. Aquell dia, una de les seves companyes es va adonar d'un petit detall i no va dubtar a compartir-lo amb tots ells: "Gonzalo, t'has passat amb el maquillatge".

El passat divendres, 3 de gener, Lorena García i els seus companys van dedicar part del seu programa a comentar la notícia més important del cap de setmana: les cavalcades de Reis. I és que aquest any, per culpa de les pluges, moltes d'elles van haver d'avançar-se un dia.

Per aquest motiu, i arran d'aquest temporal, la meteoròloga Mercedes Martín va acudir al plató d'Espejo Público per compartir amb els televidents el pronòstic per als pròxims dies.

No obstant això, i malgrat la importància d'aquesta informació, va ser Gonzalo Miró qui es va convertir en el centre de totes les mirades. I tot després que diversos dels seus companys deixessin al descobert un petit detall relacionat amb el comunicador.

Segons van destacar alguns col·laboradors, el periodista havia tornat al seu lloc de treball amb un to de pell molt poc usual per a aquesta època de l'any.

Com era d'esperar, aquest detall va generar un gran enrenou al plató, moment que Lorena García va aprofitar per explicar què li havia passat realment a Gonzalo Miró. "Gonzalo avui s'ha passat amb el maquillatge", va dir la periodista entre rialles.

Gonzalo Miró sorprèn l'audiència d'Espejo Público

Encara que alguns col·laboradors coneixien què és el que veritablement li havia passat a Gonzalo Miró, altres com Susana Díaz desconeixien aquesta informació. Per això, la senadora del PSOE no va tenir cap problema a preguntar-li al seu company si havia passat el Nadal en una estació d'esquí.

"No, però ha fet sol a Madrid", va respondre el periodista sense saber molt bé què dir. A continuació, el tertulià d'Espejo Público va assegurar que no havia estat la primera persona que li havia dit el mateix. "Porto bon color, porto bon color", va bromejar a continuació.

No obstant això, les explicacions de Gonzalo Miró no van ser suficients. Tant és així que Miquel Valls no s'ho va pensar dues vegades a l'hora de fer broma amb aquesta divertida situació. "Jo per un moment pensava que eres Baltasar", va afirmar entre rialles.

Va ser en aquest moment quan la periodista Lorena García va deixar l'audiència d'Espejo Público sense paraules amb la seva inesperada explicació: "Gonzalo avui s'ha passat amb el maquillatge".

Aquesta situació va arribar a tal punt que a Gonzalo Miró no li va quedar altra opció que demanar-li a Miquel Valls que ensenyés "la foto que m'has fet". A més, no va tenir cap problema en desvelar què va ser el primer que li va dir el seu company quan el va veure: "Em diu: «Escolta, estàs molt moreno. Vaja, gairebé negre»".

Després que el seu company li fes aquesta petició, Miquel va mostrar a càmeres la imatge que tenia d'ell al seu telèfon mòbil. Instantània que va aconseguir arrencar una riallada a la resta de col·laboradors. "Semblés el patge de Baltasar", va dir Susana Díaz sense poder parar de riure.