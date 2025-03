Surt a la llum el secret millor guardat del Papa Francesc: ‘Per poder respirar…’

El Papa Francesc ha tornat a estar al centre de l'atenció mundial arran del seu delicat estat de salut. Als 87 anys, el pontífex ha hagut de ser ingressat a causa d’una pneumònia bilateral que ha posat en escac la seva salut. Davant d’aquesta situació, han començat a sortir a la llum detalls desconeguts sobre la seva vida més enllà del Vaticà.

El religiós té un secret que pocs coneixen i que podria ser la clau de moltes de les bones coses que li han passat al llarg de la seva vida. En aquest sentit, segons El Debate, cada matí el papa Francesc recita una oració des de fa 40 anys. Aquest petit ritual té un propòsit clar: conservar la seva alegria.

El papa Francesc ha confessat en alguna ocasió que el seu gran secret per mantenir-se positiu es troba en un text escrit per sant Tomás Moro: l’oració del bon humor. En el seu llibre Dios es joven, ell va compartir amb el periodista Thomas Leoncini la seva interessant visió sobre la importància de l’alegria en la vida cristiana. Segons el pontífex, aquesta qualitat és fonamental i els creients l’han de demanar a Déu cada dia.

El Papa Francesc, positiu davant les adversitats

Per a ell, tenir sentit de l'humor és important. “Per poder respirar és essencial el sentit de l'humor”, ha afirmat en alguna ocasió. I és que l'humor no només ajuda a mantenir el bon ànim, sinó que també facilita la convivència amb els altres i amb un mateix.

L'oració del bon humor comença amb una petició per la salut física i emocional. L'oració demana a Déu no només la gràcia de mantenir un cos sa, sinó també el bon humor necessari per preservar-lo. A més, invoca una ànima santa que sigui capaç d'aprofitar el que és bo i pur.

També es demana la capacitat de comprendre les bromes i de portar alegria als altres. La importància d'aquesta oració per al Papa Francesc no és un secret. En el seu viatge a Irlanda l'any 2018, durant una conversa amb jesuïtes, ja va compartir amb ells com l'humor era una cosa clau per mantenir el seu cor alegre.

Davant la pregunta d'un sacerdot sobre com aconseguia mantenir-se positiu, el Papa Francesc va revelar que recitava aquesta oració cada dia. “Sembla que el Senyor m'ho dona”, va afirmar, fent referència a la capacitat de mantenir el bon humor. El poder d'aquesta oració no ha deixat d'acompanyar el Papa Francesc, fins i tot en temps de salut delicada.

El gener de 2020, durant una audiència privada a l'Argentina, va llegir l'oració al seu convidat. I el febrer de 2023, després de ser diagnosticat amb pneumònia bilateral i obligat a fer repòs absolut, el Papa Francesc encara va conservar el seu característic sentit de l'humor. Així, l'oració del bon humor de Sant Tomàs Moro continua sent una font d'alegria i fortalesa per al Papa Francesc.