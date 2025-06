'Supervivientes', al límit: els directors prenen una decisió taxativa amb Montoya

Els directors de Supervivientes han pres una decisió ferma després del greu incident protagonitzat per Montoya. El concursant va protagonitzar una forta discussió amb els seus companys que va posar en alerta la producció del programa de televisió. En aquell moment, es van activar protocols per garantir la seguretat i la convivència a l'illa.

La tensió acumulada després de gairebé tres mesos de convivència ha convertit l'illa en un entorn especialment volàtil. Discussions, retrets i acusacions de manca d'implicació s'han tornat habituals. En aquest context, el conflicte entre Montoya i els seus companys va esclatar amb força.

Una reunió per repartir tasques va desencadenar la bronca, segons va explicar Álvaro Muñoz Escassi en directe. Durant aquella trobada, Montoya va ser acusat de no col·laborar i de passar línies de respecte amb Anita. Diversos concursants, entre ells Makoke i Borja, van donar suport a aquesta versió i van qualificar la situació de "molt preocupant".

Montoya al centre de la polèmica de Supervivientes

Des de la Palapa, Sandra Barneda va agafar el comandament per aclarir els fets. Va demanar a Escassi que relatés amb precisió el que havia passat, evitant interrupcions i opinions creuades. Va ser llavors quan es va afirmar que Montoya hauria proferit insults greus en un to agressiu.

La reacció del sevillà no es va fer esperar. Visiblement alterat, va reconèixer haver dit “em cago en la puta”, però va negar qualsevol mena d'agressió. Les imatges ofertes pel programa van mostrar Montoya nerviós i fent gesticulacions, però sense atacar físicament ningú.

Anita, present en el moment de l'incident, va intervenir per aclarir la situació. Va negar haver estat víctima de maltractament i va assegurar que, si ho hagués estat, hauria abandonat el concurs. A més, va confirmar que Montoya pateix problemes cervicals que l'afecten físicament i emocionalment.

Montoya es trenca dins de Supervivientes

El concursant va esclatar a plorar entre crits en una de les zones apartades. Es va sentir sol, incomprès i acusat injustament pels seus companys. “Jo no serveixo per a això”, va expressar entre llàgrimes, mentre demanava marxar.

Un comunicat oficial per part de la direcció va tancar l'assumpte en directe. L'organització va confirmar que no es va produir violència i que Montoya va patir un atac d'ansietat. I en aquell instant va ser Anita qui va sol·licitar ajuda mèdica en veure el seu estat d'alteració.

Des de producció s'ha insistit que no hi ha res a amagar. La seguretat i el benestar dels participants continuen sent prioritaris. Amb aquesta decisió, Supervivientes entra en una etapa decisiva en què la tensió podria continuar augmentant.