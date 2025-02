Les sospites de Montse Germán que fan un gir de 180 graus a 'Com si fos ahir'

El pròxim episodi de Com si fos ahir promet ser un remolí d'emocions i revelacions. Des de festes sorpresa fins a confidències guardades, la trama promet girs interessants, especialment pel que fa als llaços entre els protagonistes.

Les sospites de Montse Germán a Com si fos ahir

L'Ismael celebra el seu divuitè aniversari amb una festa sorpresa organitzada pels seus éssers estimats. Encara que tots li pregunten sobre el seu futur acadèmic, el jove es mostra una mica atordit i evasiu.

La raó és que, lluny d'estar enfocat en els estudis, l'Ismael té altres plans que l'aparten del camí convencional. Aquesta trama afegeix un toc d'incertesa sobre el futur del jove i el seu desig de seguir el seu propi camí.

Tanmateix, un dels fils més interessants i emocionants d'aquest episodi és el que segueix a la Sílvia, interpretada per Montse Germán. La dona està passant per un moment tens, ja que sent que alguna cosa no va bé entre el Miqui i la Cristina.

En un intent d'aclarir la situació, la Sílvia decideix parlar amb la Neus per compartir les seves inquietuds. Aquesta conversa podria ser clau per entendre les emocions de la Sílvia en intentar desentranyar la veritat.

L'Ivan ajuda a l'Itziar en un moment delicat per a ella

Mentrestant, l'Ivan acompanya l'Itziar a veure el pis de la seva mare abans que el venguin. Es tracta d'una acció que podria tenir implicacions sentimentals i emocionals, ja que es tracta d'un lloc carregat de records.

La trama de l'Ivan i l'Itziar promet tocar fibres sensibles, mentre tots dos breguen amb la possibilitat de perdre alguna cosa que representa el passat de la família de l'Itziar. A més, l'Aniol entrega a l'Itziar una carpeta que ha trobat al pis, suggerint que hi ha més secrets per descobrir.

Per la seva banda, el Miquel rep notícies d'un client que li confirma que la Cèlia ja ha resolt un tema de treball. Un fet que afegeix una capa més a les complicades dinàmiques laborals i personals del grup.

Aquest episodi promet estar carregat d'emoció i tensió, on cada personatge té alguna cosa a descobrir, compartir o resoldre. En especial, la trama de la Sílvia es perfila com un dels eixos centrals que mantindrà els espectadors al límit del seu seient.