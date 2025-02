Isa Pantoja i Asraf Beno, a punt de fer una cosa important: 'Falten quatre mesets'

Isa Pantoja i Asraf Beno tornen a les seves xarxes socials amb la notícia més esperada sobre el seu embaràs. A través d'una nova i reveladora publicació, tots dos han assegurat que estan a punt de fer una cosa molt important: "Falten quatre mesets per conèixer-te".

No hi ha dubte que, malgrat com de difícil va ser per a ella l'any passat, aquest 2025 serà un any molt especial per a la creadora de continguts. I és que, no només entrarà en la dècada dels 30, sinó que, a més, donarà la benvinguda al seu segon fill, el primer dins del seu matrimoni.

Ara, i a l'espera que el seu nadó arribi al món, Isa Pantoja ha tornat al seu perfil d'Instagram amb una nova publicació. En ella, la dona d'Asraf Beno ha revelat la notícia més esperada per tots els seus seguidors: el començament del seu tercer trimestre de gestació.

Aquest diumenge, 23 de febrer, la creadora de contingut ha compartit dues fotos del seu look del dia. Aquest outfit està compost per uns pantalons blancs amb armilla i jaqueta a joc que deixava al descobert una incipient panxa.

A més, malgrat les bones temperatures, Isa Pantoja ha completat aquest estilisme amb una jaqueta de polipell blanca i blava i una bossa negra. No obstant això, el que més ha cridat l'atenció ha estat el missatge que ha escrit al costat d'aquest post: "Falten quatre mesets per conèixer-te".

Isa Pantoja i Asraf Beno anuncien a les xarxes el que passarà d'aquí poc

Tant Isa Pantoja com Asraf Beno ja estan comptant els dies per poder veure-li la carona al seu primer fill en comú. No obstant això, segons ha revelat la creadora de continguts en el seu últim post d'Instagram, encara els queden quatre mesos per al gran dia.

Com era d'esperar, les últimes fotos que ha publicat la filla d'Isabel Pantoja no han passat per res desapercebudes entre els usuaris d'aquesta xarxa social. Tant és així que diversos d'ells han volgut felicitar el matrimoni per aquest dolç moment de les seves vides.

"Guapíssima i una panxeta molt graciosa. Tant de bo que el que vingui estigui ple de salut i alegria, independentment del sexe. No importarà perquè, com ja saps, per un fill es vol amb bogeria", li ha escrit a Isa Pantoja una de les seves seguidores.

A més, la dona d'Asraf Beno també ha acudit a les històries d'aquesta xarxa social amb una altra reveladora publicació. En ella, la influencer ha volgut mostrar l'últim regal que ha rebut.

Es tracta d'un collaret en color daurat amb la paraula "mamà" al centre. Una peça de joieria que pertany a la col·lecció 'Guapa' que la seva cosina Anabel ha posat al mercat en col·laboració amb la marca de joies Lueli Jewelry.

No hi ha cap dubte que entre Isa Pantoja i la seva cosina sempre ha existit un fort vincle. Per això, la dona d'Asraf Beno no ha dubtat a donar suport al projecte de la seva cosina, ara que està passant per una de les etapes més dures de la seva vida.