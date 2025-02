Confirmada la notícia sobre Mariano Rajoy: a Madrid i sense la dona, Elvira Fernández

Maríano Rajoy torna a estar d'actualitat set anys després que deixés la política després de la moció de censura de la qual va ser víctima. Amb ell es va tancar un dels cicles polítics més polèmics del Partit Popular. Ara, s'acaba de confirmar una última hora sobre Rajoy: ha estat vist caminant per Madrid sense la seva dona, Elvira Fernández.

Els fets van tenir lloc fa una setmana, però no han estat confirmats fins ara. El que va ser líder del PP va gaudir del barri de Salamanca en companyia de dos amics amb els quals va anar a dinar. La presència de Mariano no va passar desapercebuda, ja que diverses persones el van reconèixer i van protagonitzar un moment fan amb selfies inclosos.

Mariano Rajoy es deixa veure a Madrid sense la seva dona, Elvira Fernández

Mariano Rajoy passarà a la història per ser un dels polítics que més moments inèdits ha protagonitzat al llarg de la seva carrera. De les seves frases impossibles a la seva implicació en alguns assumptes complexos protagonitzats per alguns membres del seu partit.

Rajoy torna a estar d'actualitat, però aquesta vegada per alguna cosa que res té a veure amb la política. La notícia que s'acaba de confirmar de Mariano és el seu passeig pels carrers de Madrid sense la companyia de la seva esposa, Elvira Fernández. Va succeir fa una setmana, però no ha estat fins ara quan les proves han sortit a la llum a El Español.

El citat mitjà rebia unes instantànies en què es veu a Mariano gaudint d'un passeig pel luxós barri de Salamanca. Juntament amb ell anaven dos homes que van ser testimonis del moment fan que el que va ser líder del Partit Popular va protagonitzar amb nombrosos joves.

Malgrat haver deixat el seu càrrec fa gairebé set anys, Mariano encara continua sent un personatge de sobres conegut. Tant és així que, durant el seu passeig per la Milla de Oro de Madrid, diverses persones el van reconèixer a l'instant.

La primera d'elles va ser una jove que es va acostar al mandatari per demanar-li un selfie. Rajoy va accedir, i a aquesta la van seguir altres més que van voler immortalitzar el moment. Després de la sessió de fotos, l'expresident del Govern va continuar el seu passeig en companyia dels seus dos amics.

Mariano Rajoy gaudeix d'una vida relaxada

La moció de censura no només va apartar a Mariano Rajoy de la vida política, també de la pública. Des que va trepitjar per última vegada el Congrés, l'expresident ha passat a un segon pla. La seva vida és ara molt més tranquil·la i exerceix una discreta feina en el registre de propietats.

El gallec no s'ha desvinculat completament del seu passat, ja que encara és habitual veure'l en alguns actes del seu partit. No obstant això, sempre procura romandre en un discret segon pla i no intercedir en l'actualitat del seu grup.

Abans de tornar a Madrid, Rajoy va estar exercint com a registrador en Registre de la Propietat Número 1 de Santa Pola, Alacant. Un mes després, va participar en el concurs ordinari de trasllats i va aconseguir plaça en Registre Mercantil número V de Madrid.

Des de llavors s'ha deixat veure passejant per les zones més exclusives juntament amb el seu grup d'amics més íntim. L'oferta gastronòmica que ofereix la Milla de Oro sembla acaparar l'atenció de Rajoy, qui sol ser habitual als restaurants de la zona.

No obstant això, sempre que ha estat vist en algun d'ells, ha evitat cridar l'atenció i situar-se en un lloc poc visible. Una cosa que no va aconseguir fa una setmana quan va ser reconegut en ple carrer per diversos vianants. A tots ells, Mariano va respondre amb un somriure i disposat a deixar-se fotografiar.