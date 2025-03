Beatriz Trapote i Víctor Janeiro fan el pas definitiu: 'Hem sortit de…'

Beatriz Trapote i Víctor Janeiro han fet un pas molt important: han donat un objecte molt important. La parella s'ha unit per participar en el programa de Canal Sur Busca Tesoros, un format on l'emoció i la generositat es donen la mà. I és que estan tan interessats a ajudar que Beatriz Trapote ha confessat que: "Hem sortit de casa a les 9 del matí".

Víctor Janeiro ha volgut subhastar un objecte molt especial, un autèntic tresor que té un gran valor sentimental per a ell. Però el torero no ha dubtat a desprendre-se'n amb un noble propòsit. Tots els diners recaptats a la subhasta aniran destinats a una bona causa, un gest que demostra el seu gran cor.

Beatriz i Víctor han començat el dia amb molta energia. Han sortit de casa a les nou del matí. Beatriz Trapote ha explicat que amb prou feines han tingut temps per menjar.

Beatriz Trapote i Víctor Janeiro fan el pas definitiu

"No arribem, no us puc mostrar en Víctor perquè porta aquest tresor per a ell que subhastarà ara", ha confessat amb pressa. La jornada ha estat intensa, però amb una gran motivació darrere.

La periodista ha volgut compartir el seu entusiasme i ha animat a tothom a no perdre's el programa. "Heu d'estar expectants el dia que s'emeti perquè és molt bonica la causa i totes les famílies que seran aquí per rebre els diners", ha explicat emocionada. Per a ella, aquesta experiència és única i molt gratificant.

La subhasta serà un moment clau del programa. Un instant ple d'emoció que es realitzarà en rigorós directe: "La subhasta és en ple directe, no es pot repetir", ha advertit Beatriz. Això afegeix un extra de tensió i expectació perquè qualsevol cosa pot passar.

Beatriz Trapote dona tots els detalls del seu nou projecte juntament amb Víctor Janeiro

El programa Busca Tesoros s'emetrà a Canal Sur a partir del 5 de març. Una cita que els seguidors de la parella i els amants de la solidaritat no poden perdre's. La generositat de Víctor Janeiro i l'entusiasme de Beatriz Trapote prometen convertir aquesta emissió en quelcom inoblidable.

Beatriz no ha amagat la seva felicitat. Sap que tots els diners de la subhasta serviran per ajudar moltes famílies. "Estic molt feliç perquè tots els diners d'aquesta subhasta aniran a una bona causa", ha confessat amb orgull.

Un dia emocionant, una causa que val la pena i una subhasta que pot canviar moltes vides. Beatriz Trapote i Víctor Janeiro han fet el pas definitiu. Ara només queda esperar al 5 de març per veure el resultat del seu gest generós.