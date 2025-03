Victoria Federica ha tornat a ser el centre d'atenció després de la publicació d'unes imatges en què apareix amb Borja Moreno en un club de tir de Madrid. Encara que es coneixen des de fa anys, les especulacions sobre un romanç han cobrat força en els últims mesos. No obstant això, aquesta relació no seria del grat de la seva mare, la infanta Elena, qui tem que la seva filla descuidi el rumb que havia pres.

La jove aristòcrata ha estat enfocada a millorar la seva imatge i consolidar la seva carrera després de la seva participació a El Desafío. No obstant això, les seves freqüents sortides i l'entorn nocturn del seu suposat nou amor podrien posar en risc la seva reputació. Què és el que preocupa realment a la Infanta Elena?

El motiu de la nova preocupació de la Infanta Elena per Victoria Federica

Les primeres imatges de Victoria Federica juntament amb Borja Moreno van sortir a la llum el passat dimecres a la revista Semana. L'empresari madrileny, de 31 anys, ha treballat en importants grups d'oci i hostaleria, destacant-se com a director de relacions públiques del Grupo Trocadero.

Encara que Moreno ha intentat mantenir-se allunyat del focus mediàtic, la seva relació amb Victoria Federica ha captat l'atenció dels mitjans i del públic. A més, el seu passat tampoc ha passat desapercebut, ja que va ser parella d'Amina Martínez de Irujo, filla de Cayetano Martínez de Irujo i Genoveva Casanova.

Al programa Fiesta, la presentadora Emma García va analitzar la situació amb diversos col·laboradors. "Ara se'l relaciona amb Borja Moreno, que és empresari", va comentar, donant pas a una discussió sobre l'impacte d'aquesta relació en la imatge de Victoria Federica.

Juan Luis Galiacho va aportar detalls sobre l'opinió de la infanta Elena al respecte. "Li cau bé al seu pare, precisament perquè el van conèixer a Sotogrande, on Jaime de Marichalar estiueja", va explicar.

No obstant això, va deixar entreveure que la resta de la família podria no compartir la mateixa opinió. "Vols dir que a la resta no els cau bé?", llegia entre línies Emma García.

"Jo crec que Victoria Federica dona molts disgustos a la seva mare. La té una mica despistada", va afegir Galiacho. Unes paraules que suggereixen que la infanta Elena no estaria del tot conforme amb la relació.

Un canvi de rumb en la vida de Victoria Federica

D'altra banda, segons ElNacional.Cat, la infanta Elena havia mostrat alegria pel fet que la seva filla semblés haver trobat estabilitat i un camí professional clar. No obstant això, la seva preocupació creix en veure que Victoria Federica continua acceptant invitacions a restaurants, discoteques i esdeveniments exclusius gairebé diàriament.

Des de la seva participació a El Desafío, ha aconseguit posicionar-se d'una manera diferent davant el públic, demostrant la seva capacitat per comprometre's amb un projecte seriós. No obstant això, la influència del cercle social en què es mou podria posar en perill tot l'esforç realitzat fins ara.

I és que un dels aspectes que més inquieta a la infanta Elena és el vincle de Borja Moreno amb la nit. Com a directiu al Grupo Trocadero, la seva feina està lligada als locals de moda, un entorn que podria no ser el més favorable per a la imatge de la seva filla.

La nova relació de Victoria Federica amb Borja Moreno ha generat una barreja d'il·lusió i preocupació en el seu entorn més proper. Mentre la jove sembla feliç i decidida, la infanta Elena no pot evitar témer pel futur de la seva filla i l'impacte que això podria tenir en la família reial. Podrà Victoria Federica equilibrar la seva vida personal amb la seva recentment trobada estabilitat?