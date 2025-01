Nous problemes per a Meghan Markle i el príncep Harry als EUA: 'Molt dolorós'

Meghan Markle i el príncep Harry s'enfronten a noves crítiques als Estats Units. Diversos extreballadors dels Sussex han compartit les seves experiències negatives amb la parella, descrivint la seva relació laboral com a tensa i complicada. “Va ser molt dolorós”, va assegurar una font anònima, que va assenyalar que treballar per a Meghan va ser una experiència emocionalment esgotadora.

A aquestes acusacions s'hi sumen les constants crítiques dels veïns de Montecito, on resideix la parella. En aquesta exclusiva comunitat de Califòrnia, les tensions amb la parella reial han anat en augment des de la seva arribada. Què està passant realment entre els Sussex i el seu entorn?

Nous problemes per a Meghan Markle i el príncep Harry

Les declaracions d'antics empleats dels Sussex han posat a Meghan Markle al centre de la polèmica. Segons Socialité, diverses persones que van treballar amb la duquessa han descrit comportaments problemàtics.

Una exempleada va relatar: “Meghan està constantment jugant a les dames, però sap molt bé on és cadascú al seu tauler. Quan no hi ets, pot llençar-te als llops en qualsevol moment”. Aquestes paraules reflecteixen un suposat patró en la seva manera de relacionar-se amb el seu equip.

Un altre treballador va assegurar que la pressió de treballar amb l'actriu era tan intensa que va haver de demanar una excedència per cuidar la seva salut mental. “La pressió era insostenible. Altres companys van haver de deixar la feina o fins i tot recórrer a teràpia després de treballar amb Meghan”, va afirmar.

A més, una persona que va col·laborar en projectes mediàtics amb la parella va esmentar que, al començament, Meghan era amigable. No obstant això, amb el temps, el seu tracte es tornava més distant, especialment si considerava que algú havia comès un error.

“Al principi, es mostra càlida i efusiva mentre crea una atmosfera de companyonia professional. Després, Meghan es tornava freda i reservada amb la persona a qui considerava responsable d'aquesta situació”, va explicar aquesta font.

El rebuig dels veïns de Montecito cap als Sussex

Les crítiques cap a la parella no es limiten a l'àmbit laboral, ja que a Montecito, els veïns han mostrat el seu descontentament amb Meghan i Harry. Segons l'article de Vanity Fair, algunes persones descriuen els Sussex com “les persones més arrogants i deshonestes del planeta”. A més, creuen que les seves accions no coincideixen amb el discurs públic que promouen.

Un dels principals motius de molèstia és la percepció que els ducs de Sussex busquen constantment l'atenció mediàtica. “Van abandonar Anglaterra per evitar l'escrutini dels mitjans. No obstant això, sembla que busquen constantment l'atenció dels mitjans als Estats Units”, va comentar un veí de Montecito.

D'altra banda, alguns residents destaquen que esperaven un major interès per integrar-se a la comunitat, encara que està sent tot el contrari. “Sembla que prefereixen mantenir la distància”, va confessar un altre habitant de la zona.

Malgrat les crítiques, hi ha qui considera que la parella ha estat discreta en certes ocasions. No obstant això, el contrast entre la seva imatge pública i el seu comportament en privat continua sent un tema de debat constant.

Les tensions laborals i veïnals han plantejat dubtes sobre el futur dels Sussex als Estats Units. Amb les recents acusacions d'extreballadors i les crítiques dels seus veïns, la parella s'enfronta a un desafiament per millorar la seva imatge pública. Ni Meghan Markle ni el príncep Harry han respost a aquestes noves polèmiques, cosa que deixa obert l'interrogant de com gestionaran aquesta situació.