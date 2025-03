Nou gir de 180º amb la mort d'Isak Andic: La mentida de Jonathan surt a la llum

La mort d'Isak Andic encara continua envoltada d'interrogants. El que en un principi semblava un accident fortuït sembla que ha pres un rumb inesperat. La investigació ha tret a la llum detalls que han sembrat dubtes sobre la versió del seu fill, Jonathan.

El 14 de desembre de 2024, pare i fill van deixar el seu vehicle a Collbató, van iniciar una caminada a la muntanya de Montserrat i es van endinsar en un sender rocós. La ruta era exigent, però tots dos avançaven sense complicacions. No obstant això, la jornada va acabar en una tragèdia completament inesperada amb la mort accidental de l'empresari.

Segons el relat de Jonathan Andic, el seu pare caminava darrere d'ell quan, de sobte, va sentir un so que el va alertar, però en girar-se, ja no va veure el seu pare. Només va arribar a sentir pedres caient abans de descobrir el cos del seu pare al fons del barranc. Un relat que semblava clar, però que ha començat a trontollar.

El testimoni de Jonathan, fill d'Isak Andic, sota lupa: la mentida surt a la llum

Els Mossos d'Esquadra han detectat inconsistències en la declaració de Jonathan. Al principi, el seu relat semblava sòlid, però la reconstrucció dels fets ha revelat algunes dades contradictòries. Un dels punts clau en la investigació és la reacció de Jonathan després de l'accident.

Segons el seu testimoni inicial, el primer que va fer va ser trucar al 112 per demanar ajuda, segons informa El Español. No obstant això, els registres mostren que abans de contactar amb emergències, va decidir trucar a Estefanía Knuth, la parella del seu pare. Així que va relatar el que havia passat a la seva madrastra abans d'alertar els serveis d'emergències.

No va ser fins després d'aquesta conversa amb Knuth quan finalment va marcar el 112. Aquest detall ha despertat sospites, ja que la seva versió assegurava que havia trucat immediatament a emergències, però la realitat és que va optar primer per informar la seva madrastra.

Aquest detall no és una prova concloent, però sí que ha despertat certes sospites. Per què va decidir esperar abans de demanar ajuda? La policia ha posat especial atenció en aquests minuts crucials, intentant esclarir què va passar realment en aquest interval de temps.

La clau està en els seus telèfons mòbils

Les autoritats busquen esclarir les circumstàncies exactes del succés, centrant-se en les discrepàncies detectades en les declaracions de Jonathan. I l'anàlisi de la ubicació del telèfon de Jonathan serà determinant. Això permetrà conèixer amb exactitud on era quan es van realitzar les trucades i si el seu testimoni se sosté.

Els Mossos d'Esquadra ja van sol·licitar els registres de geolocalització dels mòbils d'Isak Andic i Jonathan per verificar els seus moviments el dia de l'incident. Encara que la hipòtesi principal continua sent la d'una mort accidental, les autoritats consideren necessari aclarir aquests punts per tancar definitivament el cas.

Encara que per ara no hi ha proves concloents, els dubtes s'han instal·lat sobre el cas. El que semblava un tràgic accident podria ser alguna cosa més. No obstant això, caldrà esperar per veure què va passar realment aquell dia.