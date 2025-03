Tensió pel que ha explicat Verónica Dulanto sobre la dona de Joaquín Sánchez

La tarda ha estat convulsa al plató de TardeAR. Verónica Dulanto ha destapat una informació impactant sobre la dona de Joaquín Sánchez. El programa ha confirmat en exclusiva que posseeix una gravació compromesa on es mostra una forta discussió a la casa de José Manuel Saborido, cunyat de Joaquín Sánchez.

José Manuel ha denunciat la seva pròpia germana, Susana Saborido. L'acusa d'haver cooperat en un robatori dins de casa seva. Tot va ocórrer mentre ell es trobava a comissaria.

Segons les proves, Susana i l'exnòvia de José Manuel han desvalisat casa seva en la seva absència. Una situació que ha generat un gran enrenou.

Tensió pel que Verónica Dulanto ha explicat sobre la dona de Joaquín Sánchez

Al programa han mostrat un petit extracte de la gravació. Al vídeo s'observa una dona semidespullada cridant desesperadament: "Susana, socors".

La tensió ha augmentat amb les següents imatges: Es pot sentir a José Manuel clamant: "No em peguis". En un altre fragment de la gravació s'escolta: "M'ha tirat a terra, m'ha pegat, m'està amenaçant". Alhora, José Manuel intenta contactar amb la seva germana, Susana Saborido.

Verónica Dulanto ha intentat calmar la situació abans de mostrar la gravació completa. "No tot és el que sembla", ha dit amb un to seriós.

No obstant això, el material audiovisual ha estat clar. "En aquesta seqüència es podria veure on aquesta dona agredeix a José Manuel", ha explicat Verónica Dulanto. Amb aquesta afirmació, ha deixat en evidència la possible implicació de Susana en el robatori de la casa del seu germà.

Verónica Dulanto dona l'última hora sobre el cunyat de Joaquín Sánchez

El context d'aquest escàndol és encara més complex. La dona que apareix al vídeo ha denunciat prèviament a José Manuel Saborido per agressió.

No obstant això, aquesta denúncia podria ser falsa perquè es mostra que és ella qui agredeix a ell al vídeo. Mentre ell declarava a comissaria, casa seva era desvalisada per la seva germana i la seva exparella. Una informació que ha destapat Verónica Dulanto a TardeAR i que ha impactat tota l'audiència del programa.

Les imatges han provocat un intens debat a TardeAR perquè els col·laboradors han quedat impactats. Les preguntes han estat inevitables: Quin paper ha jugat realment Susana Saborido? Ha estat còmplice d'aquest delicte? Mentrestant, l'escàndol continua creixent. L'audiència espera noves dades sobre aquest cas tan controvertit.