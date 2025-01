El gest de Charo Vega al tanatori del seu exmarit, Tony Caravaca: 'Es va torçar un…'

Dijous passat, Charo Vega anunciava a les seves xarxes socials una trista notícia, el seu exmarit, Tony Caravaca, havia mort. El que va ser representant de grans artistes com Lola Flores ha perdut la vida a conseqüència d'una grip que s'ha agreujat per la malaltia que patia des de fa anys. Un cop dur per a la família, especialment per a Charo Vega qui ha tingut un gest emotiu en recordar el passat de Tony com que "es va torçar un turmell".

Aquest divendres, Charo Vega ha acudit al tanatori de San Isidro, a Madrid, per acomiadar-se de Tony. Molt emocionada, Charo Vega ha atès la premsa i ha compartit com ha viscut aquest últim adeu: "Els meus fills estan molt tristos perquè ha estat molt ràpid".

"Bé, estava patint ja força, llavors millor que Déu se l'hagi endut perquè el pla era horrorós. Jo amb els meus fills sempre, i m'ha fet molta pena també. He estat 22 anys amb ell i en un momentet he fet un repàs de la meva vida amb Tony", ha confessat Charo Vega amb la veu entretallada.

El gest de Charo Vega al tanatori de Tony Caravaca

El comiat ha estat íntim i familiar, Charo ha estat acompanyada dels seus fills i també de la filla de Tony. La seva filla Triana ha acudit al matí per donar-li el seu adeu, ja que s'ha criat amb ell. Han compartit records, moments feliços i anècdotes, un gest que no ha passat desapercebut per a ningú.

"Hem estat tots, amb els meus fills i amb la seva filla. La meva filla Triana també ha vingut aquest matí perquè s'ha criat amb ell també. Hem recordat moltes coses, es va torçar un turmell una vegada i ens donava amb el bastó per molestar-nos, coses de Tony", ha explicat Charo.

El tanatori s'ha omplert de carinyo i nostàlgia. Els presents han rememorat la vida de Tony amb rialles i llàgrimes. Han recordat les seves històries, les seves bromes i el seu caràcter únic.

Malgrat el dolor, Charo Vega ha volgut destacar la importància d'aquests moments. S'ha sentit acollida per la seva família i ha pogut acomiadar-se en pau. "És un moment molt dur, però ens quedem amb el bo", ha dit.

Charo Vega acomiada amb afecte Tony Caravaca

La mort de Tony Caravaca ha deixat un buit impossible d'omplir. La seva família l'ha acomiadat amb amor i respecte.

Els seus fills han viscut amb tristesa la seva partida, però amb la certesa que el seu pare ha deixat una empremta inesborrable en les seves vides.

Charo Vega ha tancat aquest capítol amb emoció i gratitud. El record de Tony sempre estarà present.