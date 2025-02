Reapareix Mayte Zaldívar i explota després de l'última hora d'Isabel Pantoja: 'Em sembla…'

En el programa TardeAR s'ha revelat una notícia que ha deixat a tothom bocabadat. Després de mesos de cerca, Isabel Pantoja per fi ha trobat algú que es faci càrrec de les tasques de la llar. Tot i que el que ha sorprès ha estat la reacció de Mayte Zaldívar després de conèixer les novetats de la vida d'Isabel Pantoja: "Em sembla fort".

Segons ha informat la periodista Leticia Requejo, la tonadillera i el seu germà Agustín han passat molt de temps intentant contractar una persona de confiança. Sense èxit en la seva cerca, Agustín ha decidit preguntar entre el seu cercle més proper. Finalment, ha estat una amiga d'Isabel qui ha acceptat la feina.

Però el que més ha cridat l'atenció és el salari que Pantoja oferirà a la seva nova empleada. La xifra, segons ha revelat Requejo en ple directe, ascendeix a 800 euros mensuals. Aquesta dada ha generat un gran enrenou entre els col·laboradors del programa, que han qualificat la quantitat com a "denigrant".

Mayte Zaldívar parlar sobre Isabel Pantoja a TardeAR

Enmig d'aquesta controvèrsia, TardeAR ha rebut la visita de Fran Redondo, nét de Julián Muñoz, exparella d'Isabel Pantoja. Fran ha acudit al plató per mostrar el tatuatge que s'ha fet en honor al seu avi. El seu gest ha emocionat a molts, però el moment ha donat un gir inesperat quan ha entrat en directe Mayte Zaldívar, vídua de Julián Muñoz.

L'aparició de Mayte Zaldívar via telefònica ha sorprès els col·laboradors, que no han dubtat a preguntar-li per l'última notícia de la seva gran enemiga, Isabel Pantoja. En un principi, Mayte ha esquivat el tema, però finalment ha acabat explotant.

"Jo amb les meves amigues vaig a prendre alguna cosa, a sortir. No les veig de servei de casa, jo no tinc amigues que em netegin la casa. Em sembla una cosa molt forta", ha deixat anar sense miraments.

La seva reacció ha generat un autèntic terratrèmol al plató. Els col·laboradors han quedat impactats amb les seves paraules i han interpretat el seu comentari com una clara crítica cap a la cantant.

Mayte Zaldívar no ha volgut parlar més sobre Isabel Pantoja

Mayte no ha volgut donar més detalls, però la seva indignació ha estat evident. L'enemistat entre ambdues segueix més viva que mai i aquest nou episodi no ha fet més que avivar el foc.

Amb aquestes declaracions, queda clar que l'enfrontament entre Isabel Pantoja i Mayte Zaldívar està lluny de terminar. La tonadillera, per la seva banda, no ha respost encara a les paraules de la seva històrica rival.

Tanmateix, el públic espera amb ànsia una possible reacció que, sens dubte, podria obrir un nou capítol en aquesta guerra mediàtica.