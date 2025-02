Increïble el que ha fet Ricky Martin en separar-se de Jwan Josef: hi ha imatges

Ricky Martin i el seu marit, Jwan Josef, van decidir trencar el 2023. Des de llavors, tots dos han pres camins diferents i han seguit amb les seves vides. I en la seva, el cantant ha fet una cosa increïble que ara ha quedat demostrat amb diferents imatges.

El que ha comès és ni més ni menys que una sèrie de cures i retocs estètics que l'han deixat moltíssim més jove. I d'això ha presumit ara a les seves xarxes socials.

La increïble transformació de Ricky Martin, després de trencar amb Jwan Josef

Després de sis anys de matrimoni, Ricky Martin i Jwan Josef van decidir fa dos anys tancar la seva història d'amor. Tot pel seu benestar i també pel dels seus fills, Valentino i Mateo.

Des de llavors, cadascú ha emprès el seu camí per separat. I en el del cantant porto-riqueny hi ha una cosa que ha cridat poderosament l'atenció dels seus fans i dels mitjans de comunicació.

Ens estem referint al fet que ha optat per cuidar-se moltíssim més i el resultat ha estat increïble: ara sembla molt més jove dels 53 anys que té. I així ha quedat de manifest en diferents publicacions que ha realitzat a les seves xarxes socials.

Ricky ha emprès un camí d'autocura i renovació personal. Un dels canvis més evidents ha estat l'eliminació de la seva característica barba, cosa que ha ressaltat les seves faccions i li ha atorgat un aspecte més fresc. A més, ha adoptat una rutina d'exercicis i alimentació saludable que li ha permès perdre pes i tonificar la seva figura.

No obstant això, els canvis no es limiten únicament a hàbits de vida saludables. Segons ha explicat a El Español la doctora Lola Sopeña, especialista en estètica, el cantant podria haver-se sotmès a diversos tractaments facials. Tot per aconseguir aquest rejoveniment.

Entre els procediments esmentats es troben la recol·locació dels volums facials i la reducció de línies d'expressió mitjançant l'ús de làser CO₂ amb efecte lífting. A més, és possible que hagi recorregut a farciments dèrmics. En aquest cas, a elements com àcid hialurònic i hidroxiapatita de calci per millorar la textura i fermesa de la seva pell.

Les reaccions dels fans de Ricky Martin davant la seva sorprenent transformació

Les imatges compartides per Ricky Martin a les seves xarxes presumint de nova imatge no han passat desapercebudes. Els seus seguidors han inundat les publicacions amb comentaris elogiosos, destacant la seva aparença juvenil i l'evident cura personal. Exemples són tuits com aquests: “No envelleix, al contrari, ha trobat la font de l'eterna joventut”.

A aquests s'uneixen altres dedicatòries com les següents: “Està envellint a la inversa”, “És com Benjamin Button” i “Per Déu. Estàs més bo que les postres de pernil”.

En conclusió, després de la seva separació de Jwan Josef, ell ha emprès un camí de renovació personal que ha donat com a resultat una notable transformació física. A través de cures estètiques i un estil de vida sa, ha aconseguit una aparença rejovenida que ha captat l'atenció i admiració dels seus seguidors arreu del món.