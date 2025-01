Parla Carmen Borrego sobre el passat amb José María Almoguera: 'Les coses estan...'

Carmen Borrego es va pronunciar abans de l'entrada de José María Almoguera a GH Dúo sobre la situació que ha viscut amb el seu fill. La col·laboradora de Vamos a ver deixava a la vista un fet que ha tingut lloc en els últims dies. “Les coses estan més tranquil·les, se m'han concedit els desitjos que vaig demanar abans de Nadal”, explicava en l'esmentat espai de Telecinco.

Era el net de María Teresa Campos qui donava alguna pista de quina era la seva actual relació amb Carmen Borrego en la seva última aparició televisiva. Almoguera reconeixia que la relació amb la seva mare havia canviat i, que després del seu distanciament, ara és “cordial”.

Una informació que Carmen Borrego va corroborar en explicar com va ser aquest acostament amb el seu fill dies abans de començar la seva participació en el reality de Mediaset.

Carmen Borrego aclareix la relació que manté actualment amb el seu fill

“Se m'han concedit els desitjos que vaig demanar abans de Nadal”, afirmava Carmen Borrego. Tot i així, admetia que no estava tot solucionat. “Queden coses per parlar, tenim pendent una conversa, però jo estic encantada i ell, crec, també està encantat”, assegurava feliç.

Durant la seva intervenció en el programa de Telecinco en què treballa, els seus companys posaven en dubte la postura de José María. Es referien en concret al fet que aquest, després de concedir una entrevista a una revista, rectificava en un plató de televisió i, fins i tot, seguia llançant indirectes a la seva mare.

La tertuliana, llavors, va reaccionar posant-se a la defensiva. Borrego va deixar clar que per molt que ho hagués passat malament, per molt que li hagi fet mal, ella anava a defensar el seu fill. “No s'estima un fill avui i demà es deixa d'estimar”, sentenciava.

La tia d'Alejandra Rubio restava importància a les últimes intervencions televisives del seu fill, referint-se al que ha viscut últimament en privat. “Crec que tot ha anat fluint en molt pocs dies”, assegurava.

José María Almoguera va rebre un consell de la seva mare abans d'entrar a GH Dúo

“Quan ell dona l'entrevista no havien fluït les coses com han fluït ara. És anterior, i aquesta és la realitat”, afegia, donant a entendre la nova fase per la qual travessa la seva relació. “Les coses a poc a poc i en els últims dies s'han consolidat cada dia una mica més”, concloïa Carmen taxativa.

En les pròximes setmanes mare i fill tornaran a romandre allunyats, aquesta vegada per l'entrada de José María a GH Dúo. Abans d'entrar a la casa de Guadalix, Carmen Borrego, qui ja va participar a Supervivientes, va voler donar al seu fill un consell.

“M'ha dit que sigui jo i que estigui tranquil. M'ha demanat que no em preocupi pels de fora, que estigui al concurs i que ho visqui, que els de fora estaran bé”, va explicar José María a ¡De Viernes!. Un missatge que posa de manifest que ara entre Carmen i el seu fill hi ha un enteniment que durant mesos es va posar en dubte.