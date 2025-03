Alberto de Mònaco, al descobert: El refugi secret que ja tenia abans de Charlene

El príncep Albert II de Mònaco gaudeix d'un lloc únic a Cantàbria, una joia del segle XVII transformada en un luxós hotel boutique. Es tracta del Palau de Helguera, que té segles d'història, i un profund vincle amb la Família Reial monegasca. El rebesavi d'Albert va patrocinar, a principis del segle XX, les excavacions de les coves prehistòriques rupestres dels Valls Pasiegos.

Un refugi únic amb una història Reial

Construït al segle XVII per Juan José de Ceballos, el Palau de Helguera s'ha convertit en un lloc exclusiu i ple d'història. Amb les seves façanes de carreus, sostres de fusta i una gran escala de pedra, el palau ha estat acuradament restaurat. La interiorista Malales Martínez Canut ha donat un toc rococó als seus espais, fusionant l'elegància del passat amb el confort modern.

La relació del palau amb la reialesa monegasca té les seves arrels en Albert I de Mònaco, el rebesavi d'Albert II. A principis del segle XX, Albert I va patrocinar les excavacions científiques a les coves dels Valls Pasiegos, que contenen importants pintures del Paleolític. Aquest llegat perdura i s'honra fins al dia d'avui.

Una visita per commemorar el centenari

L'any passat, Albert II va visitar el Palau de Helguera per commemorar el centenari de les excavacions a les coves del Castell a Puente Viesgo. Aquestes coves van ser reconegudes com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 2008. Durant la seva estada, el príncep va expressar el seu profund respecte per la feina del seu rebesavi, qui va ser fonamental per a l'art rupestre de la regió.

L'interès de la Família Reial monegasca per l'art rupestre càntabre es remunta a més d'un segle, assenyala El Periódico. El mitjà va destacar el llaç que uneix els Grimaldi amb Cantàbria.

Tranquil·litat i luxe per al príncep Albert II de Mònaco

Durant la seva estada, Albert II es va allotjar en una de les suites més exclusives del palau. L'habitació del Regent Gabriel Ciscar, decorada amb elegància, li va oferir la privacitat que necessitava. Durant la seva visita, el Palau de Helguera va tancar al públic per garantir la seva seguretat i comoditat.

Albert de Mònaco va gaudir de la tranquil·litat dels jardins i es va relaxar a la piscina infinita, amb vistes impressionants als valls càntabres. A més, el palau li va oferir la pau que tant busca, allunyat del bullici de la seva vida pública.

Gastronomia, un festí per als sentits

La gastronomia també va ser un dels punts destacats. Al restaurant Trastámara, dirigit pel xef Renzo Orbegoso, el príncep va degustar plats típics espanyols i càntabres. Raviolis de cua de bou, truita de patates i turbot van ser alguns dels menjars que va gaudir.

Un dels moments més especials va ser la seva fascinació pel vi Ribera del Duero del Palau, elaborat amb raïms de vinyes centenàries. Albert II es va endur diverses caixes a Mònaco, un gest que demostra el seu apreci pels productes locals.