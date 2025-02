Sorpresa a 'Com si fos ahir': el preciós gest de Mariona Ribas que ningú esperava

El nou episodi de Com si fos ahir deixarà moments emocionants per als seguidors de la ficció catalana. Les relacions entre els personatges continuen evolucionant, i en el capítol d'avui es viuran escenes carregades de sentiments.

No obstant això, el que més impactarà els espectadors serà el gest inesperat de la Isabel, el personatge interpretat per Mariona Ribas. I és que la dona pren una decisió que ningú imaginava.

El preciós gest de Mariona Ribas a Com si fos ahir

La Isabel, que ha estat afrontant conflictes familiars en les últimes setmanes, sorprendrà tothom amb un acte de generositat. Després de molts dubtes, accepta que el Salva i la Marta puguin veure en Joel cada quinze dies.

Aquesta resolució marca un abans i un després en la trama, ja que fins ara la Isabel havia estat molt estricta amb les visites. A més, mostra el seu agraïment al Quique per ajudar en Joel amb Biologia, deixant clar que valora l'esforç que han fet pel nen.

La Naiara se sincera amb el seu germà sobre el Karim

Una altra de les històries que avança en aquest episodi és la de la Naiara. Després de dies de dubtes, reconeix que comença a sentir alguna cosa pel Karim i decideix explicar-li els seus sentiments al seu germà. Aquest, lluny de sorprendre's, l'anima a fer el pas i ser sincera amb ell.

La reacció del seu germà serà clau perquè la Naiara comenci a plantejar-se confessar el que sent. D'aquesta manera, estarem pendents de com avança aquesta relació, la qual promet donar molt de què parlar en les pròximes entregues de la sèrie.

El Lluís intenta acostar-se a l'Eva, però rep un avís inesperat

D'altra banda, el Lluís continua insistint a arreglar les coses amb l'Eva. Per a això, va al gimnàs amb la intenció de parlar amb ella, però allà coincideix amb l'Andreu. No obstant això, aquest no dubta a advertir-li que deixi de pressionar tant la dona.

Malgrat aquest toc d'atenció, el Lluís aprofita l'oportunitat per disculpar-se amb l'Eva, confessant-li que se sent sol. Amb tots aquests ingredients haurem d'esperar per veure si l'Eva accepta les disculpes del Lluís.

Aquest capítol de Com si fos ahir deixarà moments clau en diverses històries, però sens dubte, la decisió de la Isabel serà el més comentat. El seu gest obrirà una nova etapa per al Joel i per als que l'envolten, sorprenent a tots els espectadors.