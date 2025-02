Sorpresa majúscula per les paraules de Shakira sobre Gerard Piqué que ningú esperava

La gala dels Grammys 2025 va tenir de tot: espectacle, emoció i sorpreses. Però si hi va haver una protagonista absoluta de la nit, aquesta va ser Shakira. La colombiana va brillar amb llum pròpia, celebrant la seva música i, casualment, el seu aniversari.

Tot semblava seguir el guió habitual: flaixos, aplaudiments i felicitacions. Però enmig del bullici, quan els periodistes li van desitjar un feliç aniversari, Shakira va deixar anar una frase que va deixar més d'un bocabadat.

Shakira va sorprendre parlant sobre Gerard Piqué

La periodista Silvia Taulés, en exclusiva per a En Blau, va revelar un detall que no va passar desapercebut. Quan els periodistes van felicitar Shakira pel seu aniversari, ella va respondre amb una frase que va sorprendre a tothom. "Sí, però també és l'aniversari del pare dels nens".

Però la cosa no va quedar aquí. Amb la calma amb què llisca cada pas de ball, Shakira va afegir que també havia estat l'aniversari dels seus fills, Milan i Sasha. Confirmant que ho havien celebrat tota la família.

Un comentari inofensiu, però amb un pes simbòlic que va desfermar tota mena d'interpretacions. I és que aquestes paraules van deixar clar que Piqué segueix present en certs moments familiars. A més, van fer saltar les alarmes sobre una possible indirecta a Clara Chía.

Un dard camuflat?

Segons la periodista, aquest comentari de Shakira no era un missatge dirigit a la seva exparella, sinó més aviat a l'actual parella de Piqué. Incloure l'exfutbolista en la celebració familiar podria interpretar-se com una manera de reivindicar el seu paper en la vida dels seus fills.

El gest ha estat interpretat com una "petita venjança", en paraules de Taulés, encara que no contra Piqué, sinó contra Clara Chía. Shakira ha sabut llançar missatges en les seves cançons, però aquesta vegada ho va fer en una conversa casual, amb la naturalitat que la caracteritza.

Shakira, imparable

Més enllà del rebombori generat per les seves declaracions, la cantant va ser l'estrella indiscutible de la nit. Amb una actuació memorable i el reconeixement de la indústria, Shakira va demostrar una vegada més que segueix al cim. I és que el seu talent va ser el veritable protagonista.

Una nit per al record en què, entre premis i discursos, Shakira va tornar a demostrar que sap com robar-se el show. Amb una sola frase, Shakira va confirmar que, quan es tracta d'enviar missatges, no sempre cal una cançó.