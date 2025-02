La dura confessió que ha fet Mónica Cervera abans d'entrar a presó provisional

L'actriu Mónica Cervera ha estat detinguda a Marbella per un suposat delicte contra el Patrimoni. La notícia ha sorprès el món de l'espectacle. Segons ha avançat Canal Màlaga TV, l'actriu es troba interna a la presó d'Alhaurín el Grande de forma provisional.

Està al mòdul de dones, a l'espera de passar a disposició judicial en les pròximes hores. Abans del seu ingrés a presó, Mónica va fer una dura confessió per a la revista Semana:"No vull que em nomenin la paraula televisió ni cinema. Vaig estar allà en el seu dia, però no vull tornar mai", deixant clar que no desitja recordar el seu passat a la indústria de l'entreteniment.

Cervera ha estat coneguda pel seu paper a La que se avecina, on va donar vida a la germana d'Amador Rivas. A més, ha destacat al cinema amb Crimen ferpecto, una pel·lícula d'Álex de la Iglesia que li va valer una nominació al premi Goya com a 'Millor actriu revelació'. No obstant això, la seva vida ha fet un gir radical en els últims anys.

El passat fosc de Mónica Cervera lluny dels focus de televisió

Al gener de l'any passat, es va conèixer que Mónica Cervera vivia en un banc d'un parc a Màlaga. La notícia va commocionar els seus seguidors.

Encara que va admetre haver demanat ajuda per sortir del carrer, no ha aconseguit suport suficient. "M'han de respectar. Vull que em deixin en pau i viure com jo he triat viure", ha afirmat.

A un reporter de Fiesta, Mónica Cervera li ha explicat la seva situació. "Estic intentant sortir d'aquí pels meus propis passos. Fa un any i mig que espero la renda mínima d'inserció, o l'ingrés mínim vital, i estic només a l'espera que ho aprovin", ha dit.

Mónica Cervera confirma que està desencantada amb el món de l'espectacle

A més, Mónica Cervera ha mostrat el seu malestar amb la sobtada atenció mediàtica. "Heu estat quinze anys sense mi i de sobte ara us preocupeu de mi, de què? Perdó per les paraules, però estic fins al monyo", va afegir Mónica Cervera.

Els detalls del presumpte delicte que se li imputa a Cervera encara no han transcendit. La situació és incerta. Mentrestant, l'actriu roman a presó a l'espera d'una resolució judicial.

La seva vida ha canviat de forma dràstica des de la seva època daurada a la televisió i el cinema. Ara, enfronta un futur incert després d'aquesta nova polèmica.