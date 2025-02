La inesperada confessió de Montoya, de 'La Isla de las Tentaciones': 'Em quedo amb…'

Montoya s'ha convertit en un dels protagonistes indiscutibles d'aquesta edició de La Isla de las Tentaciones. El seu carisma i la seva actitud han captivat l'audiència, i això s'ha reflectit a les seves xarxes socials. En molt poc temps, el jove ha guanyat milers de fans i per això Montoya els ha fet una inesperada confessió després de confessar que "em quedo amb els missatges bonics".

Per agrair el suport rebut, Montoya ha volgut mostrar el seu talent ocult a tots els seus fans. Un gest que ha sorprès molts i que demostra la seva proximitat amb aquells que li donen suport.

A través de les seves xarxes socials, el concursant ha compartit un missatge emotiu. "Bones, flamencs. Passo per aquí perquè soc agraït i som més de 400 mil", va començar dient.

Montoya, de La Isla de las Tentaciones, mostra el seu talent ocult

Montoya ha deixat clar que, encara que el nombre de seguidors és impressionant, el que realment li importa és l'afecte que rep. "Per a mi els números són números i jo em quedo amb els vostres missatges bonics, jo amb les coses dolentes no em quedo", ha expressat amb sinceritat.

Però el que més ha cridat l'atenció ha estat la manera en què ha decidit donar les gràcies. En un vídeo compartit amb els seus seguidors, Montoya ha volgut regalar-los un moment especial.

"Estic aquí amb el meu company de fatiga i tocaré una peça. Sense ànim de lucre, ho dic per donar-vos les gràcies. Demano disculpes si algú se sent ofès, no soc professional", ha confessat abans de començar a tocar la guitarra.

Montoya, de La Isla de las Tentaciones, ha volgut agrair als seus seguidors el seu suport

El jove ha interpretat una peça musical amb sentiment i dedicació. La seva actuació ha estat aplaudida pels seus seguidors, que han valorat el gest com quelcom autèntic i sincer. Montoya ha demostrat una vegada més que és un concursant diferent, amb una connexió especial amb la seva audiència.

Els comentaris a les seves xarxes no s'han fet esperar. Molts seguidors han aplaudit la seva humilitat i la seva manera d'agrair el suport.

Amb aquest detall, Montoya reafirma la seva posició com un dels rostres més carismàtics d'aquesta edició. La seva espontaneïtat i la seva manera de ser han conquerit l'audiència. El seu pas pel programa no ha deixat indiferent a ningú, i el seu èxit a les xarxes és una prova d'això.