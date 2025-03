Sorpresa pel gest de Shakira amb Jenni Hermoso que ningú esperava: 'Ploro'

Shakira no només domina els escenaris amb la seva energia aclaparadora, sinó que també sap com sorprendre els seus seguidors amb gestos que generen enrenou. En plena gira Las mujeres ya no lloran World Tour, la colombiana ha tingut un gest inesperat.

L'ex de Gerard Piqué ha demostrat que el seu espectacle no només es viu des de la pista, sinó també des del públic. En la seva última parada a Guadalajara, Mèxic, una convidada especial va acaparar totes les mirades: l'esportista Jenni Hermoso.

Shakira: Una invitació inesperada

Jenni Hermoso no va poder amagar la seva emoció en rebre una invitació exclusiva per al concert de Shakira. La mateixa jugadora va compartir a les seves xarxes socials el missatge que li va arribar per WhatsApp.

En ell, l'equip de l'artista li feia una proposta difícil de rebutjar: assistir com a convidada al show. Hermoso, sorpresa i emocionada, no va trigar a expressar la seva alegria amb un missatge que reflectia la màgia del moment: Ploro, va escriure.

Una trobada plena de complicitat

Un cop al concert, la connexió entre Shakira i Jenni Hermoso va quedar palesa. Després de gaudir de l'espectacle, l'esportista va tenir l'oportunitat de trobar-se amb la cantant al backstage.

La imatge d'ambdues, somrients i abraçades, ràpidament es va viralitzar a les xarxes socials, despertant l'entusiasme dels seus seguidors. La complicitat entre elles va deixar clar que no es tractava d'una simple invitació protocol·lària, sinó d'un gest d'admiració mútua.

No és la primera vegada que Shakira mostra la seva proximitat amb figures de l'esport. Al llarg de la seva carrera, ha forjat vincles amb nombroses personalitats del futbol i altres disciplines.

El seu suport al talent femení i el seu interès per destacar figures que han fet història, com Jenni Hermoso, reforcen la seva imatge com a artista. Per a l'esportista, aquesta experiència ha estat un regal inesperat enmig de la seva temporada amb Tigres.

La seva reacció deixa entreveure la magnitud de la sorpresa i com d'especial ha estat aquesta trobada amb Shakira. Amb el seu gest, la colombiana torna a demostrar que la seva gira no només deixa empremta en la música, sinó també en aquells que tenen el privilegi de viure-la al seu costat.