El rei Carles III hauria de preocupar-se per què es confirma del seu fill Harry

El príncep Harry, que buscava tranquil·litat als Estats Units després de la seva sortida de la reialesa, s'enfronta ara a una situació complicada. El seu estatus al país està sent qüestionat després de l'ordre d'un jutge de fer públics documents relacionats amb la seva sol·licitud de visat. S'espera que la informació sigui revelada molt aviat, i alguns mitjans afirmen que podrien demostrar, d'aquesta manera, si va mentir sobre el seu consum de drogues en ingressar al país.

La polèmica sorgeix després de la publicació de Spare, el seu llibre de memòries, on el fill de Carles III va confessar haver consumit cocaïna i bolets al·lucinògens en la seva joventut. Arran d'això, la Fundació Heritage, una organització conservadora, va exigir la publicació dels detalls de la seva sol·licitud de visat, argumentant que podria haver omès informació clau. Si això es confirma, la seva permanència als Estats Units podria veure's afectada.

Les implicacions legals per al príncep Harry

El cas va prendre més força quan el jutge Carl Nichols, designat per Donald Trump, va rebutjar al setembre la publicació completa dels documents. No obstant això, després d'una apel·lació de la Fundació Heritage, es va dictaminar que la divulgació parcial era d'interès públic. Això ha augmentat la pressió sobre el duc de Sussex i ha posat en dubte la transparència del seu procés migratori.

Si es prova que Harry va ometre informació en la seva sol·licitud, podria haver violat les normes d'immigració dels Estats Units, la qual cosa podria comportar-li sancions. Encara que no queda clar quines mesures podrien prendre's, s'ha reobert el debat sobre si el príncep va rebre un tracte especial en ingressar al país. Això preocupa la Corona britànica i, en especial, a Carles III per la mala imatge de la reialesa anglesa que es projecta.

Donald Trump i la seva opinió sobre el futur del príncep Harry

Donald Trump, que ha tingut una relació tensa amb els Sussex, ha donat la seva opinió sobre el cas. En una entrevista amb The New York Post, el president va descartar la idea de deportar-lo, però va llançar un contundent comentari: "Li deixaré en pau. Bastant té ja amb la seva dona, que és terrible".

No obstant això, Trump també va assenyalar que, si es demostra que Harry va mentir en la seva sol·licitud de visat, haurien de prendre's les mesures corresponents. El president ha estat clar en la seva postura: el príncep no hauria de rebre un tracte especial. Aquest nou problema legal arriba en un moment de tensió per al príncep Harry, que afronta paral·lelament totes i cadascuna de les polèmiques que envolten la seva dona, Meghan Markle.

Un conflicte que podria definir el futur de Harry als Estats Units

La relació entre els Sussex i Trump ha estat conflictiva, i aquest cas ha adquirit rellevància, tant en l'àmbit polític com en el públic. La imatge de la monarquia britànica s'ha vist embrutada pels continus escàndols que envolten els Sussex, la qual cosa molesta profundament la Casa Reial anglesa. No obstant això, Carles III ha mantingut un tracte molt més cordial amb el president Donald Trump, i fins i tot l'ha convidat a una visita oficial al Regne Unit.

El desenllaç d'aquest procés dependrà dels documents que es publiquin i de les decisions finals que prengui el Govern nord-americà. De confirmar-se que el príncep Harry no va ser sincer en la seva sol·licitud, la seva permanència als Estats Units podria estar en perill. Caldrà veure com evoluciona per saber quin és el futur del duc de Sussex i de la seva família.