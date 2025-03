La infanta Elena, com no l'havíem vista mai: amb un bomber i envoltada de foc

La infanta Elena ha protagonitzat un sorprenent moment a Jerez de la Frontera. Ha assistit a la inauguració de la XX Setmana de la Prevenció d'Incendis Mapfre 2025. Com a directora de projectes de la Fundació Mapfre, ha volgut donar exemple i s'ha deixat veure en una situació inèdita.

La infanta ha mostrat el seu costat més proper. No ha dubtat a participar activament en els simulacres organitzats pels bombers. Amb naturalitat, s'ha llançat a l'experiència amb entusiasme i ha estat envoltada de foc, donant exemple del seu càrrec.

Un dels moments més cridaners ha estat la seva participació en un simulacre d'incendi. Acompanyada per dos bombers, ha travessat un inflable ple de fum. Sense perdre el somriure, la infanta Elena ha descendit per un tobogan fins a un matalàs.

En sortir, ha reconegut que dins no es veia "res". Malgrat la dificultat, ha completat l'exercici amb èxit. La seva actitud ha arrencat aplaudiments entre els presents.

No ha estat l'única a acceptar el repte del simulacre. L'alcaldessa de Jerez, María José García-Pelayo, també ha participat. Ambdues han xocat les mans amb un gran somriure després de superar la prova.

La versió més propera de la infanta Elena

La infanta ha demostrat a més la seva capacitat per actuar davant un foc real. S'ha posat davant d'un petit incendi amb un extintor a la mà. Sota l'atenta mirada dels professionals, ha aconseguit apagar-lo.

El moment ha estat rebut amb aplaudiments pel públic. Ha confessat sentir cert nerviosisme, però no ha dubtat a actuar. En finalitzar, ha mostrat la seva satisfacció per haver completat la tasca.

Per a l'ocasió, la infanta Elena ha apostat per un look sobri i elegant. Ha lluït pantalons blau marí, jersei blanc i blazer gris. Una bufanda marró ha completat el seu estilisme.

La seva participació ha servit per donar visibilitat a la prevenció d'incendis. Ha demostrat que la formació és clau per actuar en situacions de risc. El seu exemple ha estat aplaudit tant per autoritats com per ciutadans.

La Setmana de la Prevenció d'Incendis busca conscienciar sobre la seguretat. Al llarg dels pròxims dies, es realitzaran diverses activitats formatives. Bombers i experts oferiran tallers i demostracions per al públic.

La presència de la infanta Elena ha donat un impuls especial a l'esdeveniment. La seva disposició i proximitat han estat molt valorades. Amb aquesta experiència, ha reforçat el seu compromís amb la seguretat i la prevenció.