Sorpresa a 'Com si fos ahir' després de confirmar-se què passarà amb Meritxell Huertas

Les tensions s'intensifiquen a Com si fos ahir, amb un episodi carregat d'enfrontaments i sorpreses. En el pròxim capítol, la Gina, interpretada per Meritxell Huertas, es veurà acorralada per l'Àlvar, qui la pressiona per aconseguir els diners.

Mentrestant, el Valeri decideix intervenir i ajudar la seva tieta a investigar la situació, convençut que hi ha alguna cosa que no encaixa. D'altra banda, el Quique torna a l'institut després de la seva baixa, encara que no ho fa amb la tranquil·litat que esperava.

La presència del Bolaños continua sent una font de preocupació, i la seva tornada a les aules podria portar noves complicacions. Mentrestant, el Litus es compromet a reforçar la cooperativa i busca nous socis per al projecte, comptant amb el suport de la Sílvia per aconseguir-ho.

D'altra banda, la Marta fa un descobriment que l'enfurisma: l'Andreu ha reservat un espai a la Barnateca per a un grup nombrós. Decidida a no quedar-se de braços plegats, la Marta actua de pressa i li planteja una contraoferta.

Meritxell Huertas, atrapada en una estratègia

La trama de la Gina pren especial protagonisme en aquest episodi, amb l'Àlvar disposat a aconseguir el que vol a tot preu. La seva insistència a obtenir els diners de la venda de l'edifici de Vic posa la Gina en una situació complicada.

La pressió no només ve de l'Àlvar, sinó també del seu entorn. El Valeri, que sospita que alguna cosa no va bé, decideix investigar. La seva participació podria ser clau per descobrir les veritables intencions de l'Àlvar i evitar que la Gina cometi un error que la perjudiqui.

Altres conflictes a l'horitzó

Mentre la Gina brega amb aquesta situació, el retorn del Quique a l'institut es converteix en un altre punt de tensió. Després de la seva baixa, la seva principal preocupació és en Bolaños, i la seva tornada a classe podria significar enfrontar-se novament a ell.

D'altra banda, el Litus es compromet a reforçar la cooperativa aconseguint més socis, comptant amb el suport de la Sílvia en aquesta tasca. En l'àmbit de la restauració, la Marta, en descobrir la reserva de l'Andreu a la Barnateca, decideix reaccionar amb una contraoferta.

El seu moviment podria reactivar un conflicte que semblava estar en calma. El pròxim capítol de Com si fos ahir promet girs inesperats i situacions límit per als seus personatges.