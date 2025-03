Els reis Felip i Letícia, assenyalats pel que va passar a Madrid: 'Tenen molt...'

Recentment, Felip VI i Letícia han estat protagonistes d'un esdeveniment significatiu a Madrid, concretament a la Universitat d'Alcalà. El que va succeir durant aquest esdeveniment és que els monarques van desprendre una complicitat que va cridar l'atenció dels mitjans de comunicació. "Tenen molt de temps per redescobrir la vida de parella jove", ha publicat un conegut mitjà francès.

Després de la marxa de les seves dues filles, Felip i Letícia s'han enfrontat a la síndrome del niu buit. Ara, tots dos tenen l'oportunitat de dedicar-se temps junts i tornar a connectar com a parella. Aquesta nova etapa en les seves vides ha quedat reflectida en el comportament que van demostrar en el seu últim acte junts.

Felip i Letícia sorprenen en el seu últim acte junts

Felip VI i Letícia, en un acte recent a la Universitat d'Alcalà, van acaparar totes les mirades. El rei va ser investit com a Doctor Honoris Causa, i la reina el va acompanyar en aquest esdeveniment amb gran orgull. La premsa internacional, especialment la francesa, no va trigar a destacar el comportament dels reis.

El que va succeir amb Felip i Letícia és que tots dos van desprendre una complicitat i proximitat que va cridar poderosament l'atenció. El gest més significatiu va ocórrer durant la cerimònia, on Letícia va mostrar la seva emoció amb aplaudiments i somriures. "Tenen molt de temps per redescobrir la vida de parella jove", ha publicat el mitjà francès Paris Match.

El citat mitjà analitza la nova etapa en què es troben els reis davant l'absència a la Zarzuela de les seves dues filles. Es destaca que Felip i Letícia, després de la partida de les seves filles, s'han redescobert com a parella, cosa que ha consolidat més el seu matrimoni.

"Han redescobert recentment els plaers de la vida en comú, gaudint fins i tot de vetllades junts pels carrers de Madrid", publiquen. "Com qualsevol parella que ha acabat amb les obligacions parentals", subratllen sobre la nova vida en comú de Felip i Letícia.

Durant l'esdeveniment, Felip VI va expressar el seu agraïment a la universitat i als assistents, dedicant paraules d'admiració a Letícia. La reina, des de la primera fila, va mostrar el seu suport continu, aplaudint amb fervor després del discurs. L'abraçada i els petons a la galta entre els reis al final de la cerimònia van reforçar aquesta imatge de proximitat i suport mutu.

Felip i Letícia es deixen veure més units que mai

No només els assistents a la cerimònia van notar aquesta renovada proximitat entre Felip VI i Letícia. El que va ocórrer a Madrid va traspassar fronteres i mitjans internacionals van analitzar amb precisió cada gest i reacció dels monarques.

La conclusió va ser la gran naturalitat de la qual van fer gala a l'hora de demostrar "el gran amor i afecte que existeix entre ells". Els mitjans han ressaltat com aquest tipus de gestos, sovint reservats per a moments privats, van ser evidents davant la mirada pública. Això ha deixat una impressió positiva sobre la relació entre Felip i Letícia.

El matrimoni continua evolucionant, reforçat per aquests gestos públics i transmetent una imatge de complicitat i unió. Detalls que ajuden a donar a la monarquia una imatge familiar i de respecte que fins ara no s'havia donat.

Els monarques han volgut compartir que, a més del seu paper dins de la institució, també són una parella còmplice i estimada. La manera com es miren i es comuniquen durant els actes públics ha estat objecte d'anàlisi per part d'experts en la reialesa.

La majoria coincideixen que Felip i Letícia es troben en una de les seves millors etapes com a matrimoni. Els desafiaments als quals s'han hagut d'enfrontar en els últims mesos amenaçaven l'estabilitat familiar, però han aconseguit superar-los. Així, ha quedat confirmada la seva capacitat per mantenir-se units com a parella i família.